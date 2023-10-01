В Эстонии появилась плавучая дача на озере, где можно отдохнуть большой компанией
В Эстонии наблюдается любопытная тенденция: по всей стране появляются арендные домики на озерах, реках и даже на море. По большей части домики статичные, однако, есть и плавучие — прям как небольшие судна, только без капитана, пишет портал Gloss.ee.
Еще одна интересная новинка — плавучая дача Luxraft посреди озера в Ууэ-Каристе (Вильяндимаа). „Припарковать“ дачу можно у берега, а можно и при помощи ручного ворота переместить на середину озера. Дача берет на борт до десяти человек, но на ночлег могут остаться до пяти человек.
Luxraft располагает сауной с великолепным видом на окружающую природу. На террасе есть газовый гриль, где можно приготовить еду, а в кухне есть чистая питьевая вода. На озере можно порыбачить, поэтому обязательно рекомендуем взять с собой рыболовные снасти.
Больше информации о плавучей даче Luxraft можно узнать ЗДЕСЬ.