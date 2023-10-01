В Эстонии появилась плавучая дача на озере, где можно отдохнуть большой компанией

Еще одна интересная новинка — плавучая дача Luxraft посреди озера в Ууэ-Каристе (Вильяндимаа). „Припарковать“ дачу можно у берега, а можно и при помощи ручного ворота переместить на середину озера. Дача берет на борт до десяти человек, но на ночлег могут остаться до пяти человек.