С приближением отопительного сезона в обслуживании нуждаются и тепловые насосы

Руководитель группы имущественных ущербов PZU Kindlustus Марге Хабакукк отметила, что в обслуживании нуждаются все отопительные устройства, от печей до тепловых насосов: „В отношении систем печного отопления осведомленность населения о необходимости обслуживания достаточно хорошая, а вот, например, о воздушных тепловых насосах нередко забывают. В результате техника довольно часто выходит из строя“.

Все системы отопления необходимо проверять и обслуживать по мере необходимости, но не реже раза в год. „Чистить систему печного отопления в частном доме собственник может сам, но не реже одного раза в пять лет это должен делать профессиональный трубочист, который затем регистрирует акт о выполненных работах на портале отопительных систем“, - отметила Хабакукк.

„Тепловые насосы, газовые котлы и другие технически сложные системы отопления может обслуживать только сертифицированный специалист, имеющий соответствующую подготовку, а чистить системы отопления многоквартирных домов, рядных и парных домов может только профессиональный трубочист“, - добавила Хабакукк.

По статистике Спасательного департамента, в прошлом году в пожарах, возникших при использовании отопительных устройств, погибли четыре человека, а в этом году еще двое. В прошлом году неисправность отопительного прибора стала причиной смерти одного человека.