Производитель домов начинает сокращения: объемы производства резко упали

„Мы ежедневно работаем над получением дополнительных заказов, но спрос на рынке еще не восстановился, и получить новые заказы сложнее, чем в предыдущие периоды. Мы также подписали несколько новых контрактов с долгосрочными партнерами, и еще несколько контрактов находятся на стадии переговоров“, – заявил генеральный директор Harmet Ало Тамм.

На пярнуском заводе с июля остановили работу и сократили зарплату работникам до минимума – 725 евро. На заводе в Кумна в июле заработная плата была снижена на 30 процентов. „Пока мы сокращаем 29 рабочих мест на пярнуском заводе в сентябре и 28 в октябре. Некоторым сотрудникам мы по-прежнему можем предложить работу“, – сказал Тамм.