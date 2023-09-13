Золотые ворота между центром города и портом: вчера был заложен краеугольный камень одного из самых привлекательных офисных зданий в Таллинне(1)
Во вторник, 12 сентября, компания US Real Estate заложила краеугольный камень офисного здания Golden Gate по адресу Ахтри, 6, строительство которого будет завершено в начале 2025 года. Здание вырастет на новом важном пешеходном маршруте и станет своеобразными воротами между портом и центром города.
Golden Gate будет зданием с практически нулевым потреблением энергии, соответствующим требованиям экологического сертификата LEED Gold. После завершения строительства офисного здания к кварталу Ротерманни будет добавлено 12 900 м2 арендных площадей и 102 парковочных места.
„У нас возникла амбициозная идея назвать здание Golden Gate, чтобы оно стало символическими воротами из портовой зоны в центр города и квартал Ротерманни. Создавая Golden Gate, мы взяли на себя несколько большую роль – быть, образно говоря, золотым якорем в центре Таллинна, – сказал председатель совета US Invest Урмас Сыырумаа. – В этом здании будут тысячи квадратных метров потрясающего пространства для клиентов, которые гордятся своими услугами и предприятиями. Добро пожаловать! Очень здорово создавать вещи, в которых история связана с настоящим. Будем надеяться, что Golden Gate создаст и новую историю“.
Архитектурное решение Golden Gate было создано в результате совместной работы архитекторов Arhitekt11 Райво Пуусепа и Иллимара Труверка. Внешний фасад здания, вдохновленный стилем art deco, будет изысканным и элегантным. Как свойственно кварталу Ротерманни, историческая часть недвижимости сохранится и будет интегрирована с новой постройкой.
На первом этаже расположатся магазины и рестораны с открытыми террасами, на верхних этажах появятся офисы. Парковка будет обустроена под землей, а на крыше дома появится зеленая терраса, с которой откроется великолепный вид на Старый город, порт, центр города и Рейди теэ в направлении Певческого поля.
В здание, которое будет завершено в начале 2025 года, переедут, в частности, E-riigi Akadeemia SA, Workland, OCCO, Forus International, US Invest и застройщик здания US Real Estate. На первом этаже двери распахнет всемирно известный ресторан, который предложит совершенно новую для Таллинна кулинарную концепцию. Инвестиционная стоимость всего проекта составляет более 50 миллионов евро. Строительство здания финансирует Swedbank.
Офисное здание будет обладать отличной доступностью для автомобилистов и пользователей общественного транспорта. Город Таллинн планирует до конца 2024 года завершить портовую линию трамвая, одна из остановок которой расположится прямо рядом с Golden Gate. Также будут обновлены дорожки для легкого транспорта и значительно улучшены возможности передвижения пешеходов и велосипедистов.
US Real Estate – принадлежащая Урмасу Сыырумаа компания, в портфеле которой более 130 000 м2 сдаваемых в аренду коммерческих площадей и более 200 000 м2 находящихся на стадии развития площадей. Компания владеет коммерческой, образовательной и спортивной недвижимостью, а также развивает целостную деловую и жилую среду, включая квартал Ротерманни, Talsinki, Батарейную морскую крепость, Golden Gate, Park Tondi. Общая стоимость портфеля недвижимости компании составляет более 300 миллионов евро.