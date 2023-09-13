Золотые ворота между центром города и портом: вчера был заложен краеугольный камень одного из самых привлекательных офисных зданий в Таллинне

Golden Gate будет зданием с практически нулевым потреблением энергии, соответствующим требованиям экологического сертификата LEED Gold. После завершения строительства офисного здания к кварталу Ротерманни будет добавлено 12 900 м2 арендных площадей и 102 парковочных места.

„У нас возникла амбициозная идея назвать здание Golden Gate, чтобы оно стало символическими воротами из портовой зоны в центр города и квартал Ротерманни. Создавая Golden Gate, мы взяли на себя несколько большую роль – быть, образно говоря, золотым якорем в центре Таллинна, – сказал председатель совета US Invest Урмас Сыырумаа. – В этом здании будут тысячи квадратных метров потрясающего пространства для клиентов, которые гордятся своими услугами и предприятиями. Добро пожаловать! Очень здорово создавать вещи, в которых история связана с настоящим. Будем надеяться, что Golden Gate создаст и новую историю“.

Архитектурное решение Golden Gate было создано в результате совместной работы архитекторов Arhitekt11 Райво Пуусепа и Иллимара Труверка. Внешний фасад здания, вдохновленный стилем art deco, будет изысканным и элегантным. Как свойственно кварталу Ротерманни, историческая часть недвижимости сохранится и будет интегрирована с новой постройкой.

На первом этаже расположатся магазины и рестораны с открытыми террасами, на верхних этажах появятся офисы. Парковка будет обустроена под землей, а на крыше дома появится зеленая терраса, с которой откроется великолепный вид на Старый город, порт, центр города и Рейди теэ в направлении Певческого поля.

В здание, которое будет завершено в начале 2025 года, переедут, в частности, E-riigi Akadeemia SA, Workland, OCCO, Forus International, US Invest и застройщик здания US Real Estate. На первом этаже двери распахнет всемирно известный ресторан, который предложит совершенно новую для Таллинна кулинарную концепцию. Инвестиционная стоимость всего проекта составляет более 50 миллионов евро. Строительство здания финансирует Swedbank.