В центре Таллинна построят еще один многоквартирный дом

По словам Танеля Тарума, руководителя 1Partner Kinnisvara, в центре города наблюдается определенный дефицит новостроек. „В центре города просто не может быть бесконечного количества новых квартир, но изменения на рынке за последний год еще больше сократили возможности выбора, поскольку новых проектов практически не было“, – прокомментировал Тарум.

Kalevi Maja находится на Юхкентали, 14, то есть, здание расположено в самом сердце города, где все необходимое для жизни находится всего в нескольких минутах ходьбы. С другой стороны, в этом районе достаточно много зелени и парков, что позволяет при желании отстраниться от стремительного ритма жизни городского центра, сделав всего несколько шагов. В доме помимо 28 квартир и 4 коммерческих помещений предусмотрены парковочные места и кладовые, расположенные на отдельном подземном этаже.

„Здание, расположенное совсем рядом с легендарным спортивным холлом Kalev и самым современным деловым кварталом столицы, который будет уже скоро готов, строится на основе лучших современных принципов городского образа жизни, которые прежде всего означают оптимальное, практичное и продуманное использование пространства“, — рассказал Танель Тарум.

„Мы считаем, что Kalevi Maja поможет решить проблему весьма посредственного выбора в сегменте новостроек в центре Таллинна“, — сказал Танель Тарум, по словам которого, это будет, пожалуй, самая доступная по цене качественная новостройка в Таллинне. Все квартиры в доме 2-3-комнатные, площадью 40-70 квадратных метров, их предполагаемая цена будет в диапазоне 190 000 - 300 000 евро.