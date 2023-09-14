Недвижимость
14.09.2023, 15:56

Шестимесячный Euribor снова повысился

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ФОТО: pabloavanzini | Shutterstock

Совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) провел в четверг заседание, на котором обсуждался вопрос о повышении процентных ставок, после того как в среду шестимесячная межбанковская процентная ставка Euribor выросла до 3,999%, пишет rus.err.ee.

В среду шестимесячная ставка Euribor выросла до 3,999%, что является максимальным значением с ноября 2008 года. Днем ранее она составляла 3,968%.

Трехмесячная процентная ставка Euribor выросла в среду до 3,845%, что также является рекордным показателем за последние годы.

12-месячный Euribor поднялся до 4,112%, что все еще ниже пикового значения в 4,193%, наблюдавшегося в июле и являвшегося самым высоким за последние годы.

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