14.09.2023, 15:56
Шестимесячный Euribor снова повысился(10)
ФОТО: | Shutterstock
Совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) провел в четверг заседание, на котором обсуждался вопрос о повышении процентных ставок, после того как в среду шестимесячная межбанковская процентная ставка Euribor выросла до 3,999%, пишет rus.err.ee.
В среду шестимесячная ставка Euribor выросла до 3,999%, что является максимальным значением с ноября 2008 года. Днем ранее она составляла 3,968%.
Трехмесячная процентная ставка Euribor выросла в среду до 3,845%, что также является рекордным показателем за последние годы.
12-месячный Euribor поднялся до 4,112%, что все еще ниже пикового значения в 4,193%, наблюдавшегося в июле и являвшегося самым высоким за последние годы.
Подробнее читайте ЗДЕСЬ.