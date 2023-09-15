Шестимесячный Euribor превысил 4%(1)
Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, превысила отметку в 4%, что является самым высоким уровнем с ноября 2008 года, пишет rus.err.ee.
В четверг ставка шестимесячного Euribor составила 4,040%. За день до этого - 3,999%.
Рост „еврибора“ произошел на фоне решения Европейского центрального банка поднять базовую процентную ставку до 4,5% годовых.
Максимальное значение ставки Euribor было зафиксировано зимой 2008 года - 5,448%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.
Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных в стране жилищных кредитов - увеличение Euribor означает также автоматическое увеличение платежей по кредиту.
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