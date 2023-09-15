Шестимесячный Euribor превысил 4%

В четверг ставка шестимесячного Euribor составила 4,040%. За день до этого - 3,999%.

Рост „еврибора“ произошел на фоне решения Европейского центрального банка поднять базовую процентную ставку до 4,5% годовых.

Максимальное значение ставки Euribor было зафиксировано зимой 2008 года - 5,448%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.

Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных в стране жилищных кредитов - увеличение Euribor означает также автоматическое увеличение платежей по кредиту.

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