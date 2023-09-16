ЭКСПЕРТ | Дальнейшего роста Euribor скорее всего не будет

Ставка Euribor по сути влияет для жителя Эстонии на два платежа – автолизинг и жилищный кредит. Но в случае с жильем немного проще – люди берут ипотеку на долгий срок и надеются, что в будущем он спадет, а вот в случае с покупкой нового автомобиля этого ждать не приходится. В компании Amserv заявляют, что выросшая ставка Euribor не сказалась на продажах, напротив, предприятие сейчас приближается к показателям продаж 2019 года. Однако предпочтения у людей все же изменились и связано этим именно с ежемесячным платежом за автомобиль, передает „Актуальная камера“.