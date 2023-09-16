ЭКСПЕРТ | Дальнейшего роста Euribor скорее всего не будет(13)
Euribor преодолел отметку в 4%. Эксперты полагают, что дальнейшего роста скорее всего не будет. Европейский центробанк обозначил свою позицию: если получится обуздать инфляцию, то и повышения ставок не будет, пишет rus.err.ee.
Ставка Euribor по сути влияет для жителя Эстонии на два платежа – автолизинг и жилищный кредит. Но в случае с жильем немного проще – люди берут ипотеку на долгий срок и надеются, что в будущем он спадет, а вот в случае с покупкой нового автомобиля этого ждать не приходится. В компании Amserv заявляют, что выросшая ставка Euribor не сказалась на продажах, напротив, предприятие сейчас приближается к показателям продаж 2019 года. Однако предпочтения у людей все же изменились и связано этим именно с ежемесячным платежом за автомобиль, передает „Актуальная камера“.
„Сегодня люди скорее смотрят на свои потребности. Раньше были очень популярны городские кроссоверы, как и во всей Европе, теперь же люди фокусируют внимание на удовлетворении своих нужд и задаются вопросом, нужна ли вторая машина, если одной достаточно. Также многие выбирают машины с небольшим пробегом. На рынке Б/У автомобилей мы видим рост в сравнении с прошлым годом. Люди стали предпочитать более бюджетные машины. В ковидные времена средняя цена нового автомобиля была около 30 000 евро, сегодня она составляет от 23 000 до 25 000 евро“, – сказал член правления Amserv Grupp Маргус Ныммик.
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