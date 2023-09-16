ФОТО | Т1 вложил в реконструкцию центра почти 10 млн евро

„Третий этаж Т1 претерпевает важные стратегические изменения. Совершенно новый облик, функциональность и содержание получат сдаваемые в аренду площади и помещения общего пользования на общей площади в 16 000 квадратных метров, что составляет почти пятую часть всего центра Т1. Отныне в фокусе внимания на третьем этаже находятся медицинские услуги и клиники, спорт, хобби и увлечения, а также косметические и оздоровительные услуги, которые превосходно дополняют торговую и развлекательную сторону центра“, - рассказал исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.

На третьем этаже начали работать несколько спортивных клубов, где занятие смогут найти себе как профессиональные спортсмены, так и любители разных возрастов. Основанный Николаем Новоселовым фехтовальный клуб Le Glaive, куда входит олимпийская чемпионка Катрина Лехис, действует в фехтовальном зале Alexela. На третьем этаже также действует спортивный клубKontakt, где можно заниматься борьбой и боксом, клуб капоэйры Arte do Brasil - Capoeira Estonia, танцевальные клубы LifeDance Stuudio и D7, а также предлагающее занятия скалолазанием Ronimisministeerium. К открытию готовится клуб воздушной акробатики Muse Stuudio. В будущем на третьем этаже Т1 можно будет заниматься более чем 15 различными видами спорта. Кроме того, здесь оказывают медицинские услуги Эстонский союз сексуального здоровья, Клиника сексуального здоровья и Союз пищевого расстройства. Тут же находятся семейный ресторан Pann ja Kook, детская парикмахерская Juuksik и многие другие партнеры.

Учитывая потребности спортивных клубов, на этаже оборудовано несколько душевых и раздевалок. Архитектурное решение третьего этажа разработали KOKO arhitektid и Novarc, а строительные работы выполнила компания Tallinna Ehitustrust OÜ.