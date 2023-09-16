ФОТО | Т1 вложил в реконструкцию центра почти 10 млн евро(3)
В Т1 сегодня открылись несколько спортивных и хобби-клубов, чем центр завершил первый этап переделки третьего этажа. На сегодняшний день в реализацию новой концепции центр Т1 инвестировал уже почти 10 миллионов евро.
„Третий этаж Т1 претерпевает важные стратегические изменения. Совершенно новый облик, функциональность и содержание получат сдаваемые в аренду площади и помещения общего пользования на общей площади в 16 000 квадратных метров, что составляет почти пятую часть всего центра Т1. Отныне в фокусе внимания на третьем этаже находятся медицинские услуги и клиники, спорт, хобби и увлечения, а также косметические и оздоровительные услуги, которые превосходно дополняют торговую и развлекательную сторону центра“, - рассказал исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.
На третьем этаже начали работать несколько спортивных клубов, где занятие смогут найти себе как профессиональные спортсмены, так и любители разных возрастов. Основанный Николаем Новоселовым фехтовальный клуб Le Glaive, куда входит олимпийская чемпионка Катрина Лехис, действует в фехтовальном зале Alexela. На третьем этаже также действует спортивный клубKontakt, где можно заниматься борьбой и боксом, клуб капоэйры Arte do Brasil - Capoeira Estonia, танцевальные клубы LifeDance Stuudio и D7, а также предлагающее занятия скалолазанием Ronimisministeerium. К открытию готовится клуб воздушной акробатики Muse Stuudio. В будущем на третьем этаже Т1 можно будет заниматься более чем 15 различными видами спорта. Кроме того, здесь оказывают медицинские услуги Эстонский союз сексуального здоровья, Клиника сексуального здоровья и Союз пищевого расстройства. Тут же находятся семейный ресторан Pann ja Kook, детская парикмахерская Juuksik и многие другие партнеры.
Учитывая потребности спортивных клубов, на этаже оборудовано несколько душевых и раздевалок. Архитектурное решение третьего этажа разработали KOKO arhitektid и Novarc, а строительные работы выполнила компания Tallinna Ehitustrust OÜ.
По словам Хыбе, спортивные клубы идеально подходят для центра, поскольку они облегчают жизнь родителям: „Например, приведя маленького ребенка на час-полтора на тренировку, родитель сможет провести время в центре, сделать необходимые покупки в супермаркете, заняться спортом или посетить салон красоты. Не придется ездить туда-сюда, что экономит много времени, когда в семье несколько детей, занимающихся разными видами спорта“.
В торговле T1 делает упор на концепцию аутлетов
Новая концепция Т1 объединяет торговлю, услуги, развлечения, а также привлекательные офисные помещения в одном из самых оживленных и быстро развивающихся районов Таллинна. В торговле Т1 сосредоточился на аутлетах, расположенных на первых двух этажах центра. „Первые плоды уже видны, поскольку за короткое время в Т1 открылось 11 аутлетов, в здании обосновались спортивные клубы, а также растет выбор медицинских услуг“, - отметил Тармо Хыбе.
Свои аутлеты в Т1 открыли Rademar, Denim Dream, Sportland, Sportplus, Salamander, Upgreat, Pere Optika, Domenica, NS King Bonus, HC Pro, а недавно здесь также появился Ideaal Kosmeetika +Outlet.