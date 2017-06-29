Бесплатные экскурсии Open House Tallinn: 17 самых интересных зданий к посещению
Архитектурное мероприятие Open House Tallinn состоится в пятый раз 7-8 октября. Мероприятие откроет двери десятков общественных, частных зданий, строящихся объектов и более интересных офисных и производственных зданий с помощью гидов-волонтеров. Open House Tallinn создает возможности для посещения мест, которые обычно закрыты для публики, пишет портал Gloss.ee.
Важнейшей частью программы Open House Tallinn являются организуемые в ее рамках экскурсии, содержание которых создают лица, тесно связанные с домом (архитекторы, историки, жители, администраторы).
Все туры и экскурсии бесплатны для публики. Полную программу экскурсий можно посмотреть здесь, а мы в свою очередь предлагаем взять на вооружение несколько особенно интересных зданий, которые действительно непросто посетить в обычный день. Во всяком случае — с экскурсией.
Здание Skyon
Адрес: Maakri 30, Tallinn
Суббота, 7 октября: 11:00, 12:00 (RUS), 13:00 (ENG), 14:00, 15:00, 16:00
Воскресенье, 8 октября: 11:00, 12:00 (RUS), 13:00 (ENG), 14:00, 15:00, 16:00
Один из самых новых небоскребов в квартале Маакри, Skyon, выделяется из ранее построенных башенных зданий в этом районе своей изящной формой и выдающимся фасадом. Особенно вечером благодаря динамическому освещению фасад трансформируется, состоящий из прямоугольников, разделенных на треугольники, образующие уникальный многоцветный узор. При создании этого архитектурного решения приложили усилия, чтобы сочетать городское воздействие с историческими зданиями в городской среде. Skyon, с высотой 95 метров, включает в себя 26 этажей, и помимо офисов, в здании есть несколько коммерческих помещений. Основным арендатором является Coop Pank, в здании также находятся офисы различных ИТ-компаний, юридических фирм и финансовых компаний.
Rotermanni Ajamaja
Адрес: Rotermanni 6, Tallinn
Суббота, 7 октября: 11:00 (RUS), 12:00 (ENG), 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Воскресенье, 8 октября: 11:00 (RUS), 12:00 (ENG), 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Квартал Ротерманн, расположенный между Старым городом Таллинна, гаванью и площадью Виру, занимает исторически значимую территорию. Промышленный комплекс Ротерманн, основанный в 19 веке, превратился в новое городское пространство с тщательно спланированным развитием, сознательно созданным для гармоничной интеграции с общим городским окружением.
Последним дополнением к кварталу Ротерманн стал деловое здание Ajamaja, которое безупречно сливается с окружающей промышленной атмосферой. Ajamaja искусно сочетает старую промышленную архитектуру с современными решениями, эхом общей темы квартала Ротерманн. Особое внимание было уделено соблюдению требований по сохранению наследия в этом здании – старые известковые стены были восстановлены, исторические несущие столбы были сохранены и включены в интерьерный дизайн, а старым стеклянным перегородкам и окнам был придан свежий вид.
Ajamaja выделяется как одна из самых выдающихся конструкций на всей территории квартала, где ее функциональность гармонично сочетается с общей концепцией комплекса Ротерманн.
Дом радио ERR
Адрес: Gonsiori 27, Tallinn
Суббота, 7 октября: 11:00, 14:00
Эстонское национальное вещание (ERR) было создано в 2007 году в результате слияния Эстонского телевидения и Эстонского радио. ERR работает в трех зданиях в центре Таллинна (дом новостей, дом радио и дом телевидения).
Экскурсионный тур делится на две группы, которые перемещаются по коридорам и студиям теледома, посещая различные пространства, связанные с работой на телевидении. Для этой экскурсии необходимо зарегистрироваться.
Регистрация открыта здесь с 18.00.
„За кулисами“ Кадриоргского дворца
Адрес: A. Weizenbergi 37, Tallinn
Суббота, 7 октябрь: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Кадриоргский дворец открыт для всех, ведь здесь расположен музей. Но даже в общедоступном здании есть места, куда посетителей не пускают. Только в рамках проекта Open House Tallinn можно посетить две „тайные“ комнаты дворца — подземное газовое убежище, построенное для президента Константина Пятса, и украшенную потолочными росписями столовую флигеля со стороны моря.
Построенный как летняя резиденция Петра I в 1718–1726 годах, Кадриоргский дворец состоит из главного здания и двух симметрично расположенных флигеля, один из которых предназначался для камергеров, а другой – для горничных. Флигели были построены почти на три года раньше, чем главный дом, поэтому Петр и Екатерина смогли остановиться во флигеле со стороны моря во время своего визита в 1721 году. Для этого там было сделано более праздничное внутреннее убранство, в том числе роспись потолка. Один из них чудом сохранился, несмотря на ремонт. В первой половине XX века в этом доме жили скульптор Август Вайзенберг и семья флигель-адъютанта Пятса полковника Герберта Грабба.
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