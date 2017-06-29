Бесплатные экскурсии Open House Tallinn: 17 самых интересных зданий к посещению

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„За кулисами“ Кадриоргского дворца

Кадриоргский дворец открыт для всех, ведь здесь расположен музей. Но даже в общедоступном здании есть места, куда посетителей не пускают. Только в рамках проекта Open House Tallinn можно посетить две „тайные“ комнаты дворца — подземное газовое убежище, построенное для президента Константина Пятса, и украшенную потолочными росписями столовую флигеля со стороны моря.

Построенный как летняя резиденция Петра I в 1718–1726 годах, Кадриоргский дворец состоит из главного здания и двух симметрично расположенных флигеля, один из которых предназначался для камергеров, а другой – для горничных. Флигели были построены почти на три года раньше, чем главный дом, поэтому Петр и Екатерина смогли остановиться во флигеле со стороны моря во время своего визита в 1721 году. Для этого там было сделано более праздничное внутреннее убранство, в том числе роспись потолка. Один из них чудом сохранился, несмотря на ремонт. В первой половине XX века в этом доме жили скульптор Август Вайзенберг и семья флигель-адъютанта Пятса полковника Герберта Грабба.