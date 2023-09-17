Правда ли, что ртутью из разбитого градусника можно серьёзно отравиться?

Если посмотреть на предельно допустимую концентрацию (ПДК) ртути, установленную законодательно, а именно 0,0003 мг/м3, то может сложиться впечатление, что ртути в воздухе очень много и скоро наступит отравление. Однако здесь не учтён важный момент — величина ПДК не определяет разовое потребление, а описывает воздействие за промежуток времени. Перенесём наши расчёты в конкретное жильё. Так как газообразная ртуть будет распространяться по всем помещениям, то следует брать в расчёт всю площадь, а не только пострадавшую комнату. Пусть дело происходит в квартире площадью 60 м2 с высотой потолков 2,7 м. Объём такого помещения составит 160 м3. Так как оно не герметично, будет происходить естественный воздухообмен (в случае открытых окон более быстрый, но и с закрытыми воздух циркулирует как внутри дома, так и попадает с улицы и проникает наружу). Допустим, что объём циркулирующего воздуха в час составит 320 м3, то есть сменится половина объёма. Рассчитаем концентрацию с учётом этих данных и получим, что в час она в худшем случае составляет 0,00018 мг/м3, что даже ниже дозы, установленной законом. Иными словами, для острого отравления, которое наступает при дозе в 0,13–0,80 мг/м3, в комнате придётся разбить более 720 градусников.