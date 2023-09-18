Виллу в Пирита не желаете? Резиденция бывшего посла РФ в Эстонии сдается в аренду

Дом 1884 года постройки имеет десять комнат. В начале 2000-х годов вилла была капитально отремонтирована. „На первом этаже виллы расположены представительские помещения, два кабинета, зимний сад, гостиная с камином, отдельная столовая и кухня. На втором этаже находятся четыре спальни, каждая из которых имеет отдельные ванные комнаты. На третьем этаже расположен кабинет, а также имеется открытое пространство, которое при желании можно использовать как дополнительную комнату, тренажерный зал или комнату для занятий хобби“, — написано в объявлении на портале недвижимости Kinnisvara24.ee.