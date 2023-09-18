Виллу в Пирита не желаете? Резиденция бывшего посла РФ в Эстонии сдается в аренду(6)
Бывший посол России Владимир Липаев был вынужден покинуть Эстонию в январе этого года. Теперь его бывшая резиденция в Пирита сдается в аренду.
Дом 1884 года постройки имеет десять комнат. В начале 2000-х годов вилла была капитально отремонтирована. „На первом этаже виллы расположены представительские помещения, два кабинета, зимний сад, гостиная с камином, отдельная столовая и кухня. На втором этаже находятся четыре спальни, каждая из которых имеет отдельные ванные комнаты. На третьем этаже расположен кабинет, а также имеется открытое пространство, которое при желании можно использовать как дополнительную комнату, тренажерный зал или комнату для занятий хобби“, — написано в объявлении на портале недвижимости Kinnisvara24.ee.
Кроме перечисленного выше, во дворе имеется гараж на четыре машины и дворовый дом с баней и предбанником.
Общая площадь дома составляет 600 м2, а площадь участка 7600 м2.
Стоимость аренды — 14 500 в месяц. При заключении договора необходимо оплатить депозит и плату за посредничество, а также внести оплату за первый месяц.
В 2022-2023 гг на вилле проживал посол РФ в Эстонии Владимир Липаев.