Дом продали вместе с хозяином: почему так произошло и что делать в этой ситуации?

Экс-супруга Михаила Татьяна (имя изменено) комментирует ситуацию так: „Эта история началась в 2003 году, когда мы познакомились. В 2005-м стали жить вместе. У него была 2-комнатная квартира и пустой участок земли, у меня 3-комнатная квартира, в которой мы и жили тогда вместе. Решили построить дом. В 2008 году М. С. продал свою квартиру и построил фундамент и стены. Не было ни крыши, ни окон, ни дверей. И в том же году остался без работы, строительство остановилось“.

„Дом стоит полмиллиона. На 30 000 евро я даже 1-комнатную квартиру в Таллинне себе не куплю, – говорит мужчина. – И в итоге я просто опасаюсь за свою жизнь. Пока я на работе, они могут прийти и добавить яда, к примеру, в кувшин с водой. И все“.

„Вижу: у двери копаются двое. Вскрыли замки, вошли в дом, – рассказывает он. – Я звоню в полицию, говорю, что тут взломщики, и отпрашиваюсь с работы. Из порта Мууга сюда, в Харку валд, я приехал раньше полиции! Эти мужики мне говорят: „Мы – новые хозяева, мы купили этот дом“. Полиция приехала, проверила документы и уехала. Они тут ничего поделать не могут. А „хозяева“ стали говорить: „Если по-хорошему не съедешь, мы найдем способ, как от тебя избавиться. Ну и что, что у тебя право на проживание? Мы можем продать и потом еще раз перепродать, и в ходе эти сделок запись о твоем праве пожизненного проживания просто „исчезнет“!

„Она меня на 12 лет моложе, – отмечает мужчина. – Я собственными руками построил дом и подарил его ей, моей любимой женщине. Я годами не вылезал из командировок, чтобы заработать денег! И как же она меня отблагодарила? Нашла другого, привела его в дом, они тут жили. Науськала сына так, что он перестал со мной общаться. А потом они съехали, она продала этот дом вместе со мной и купила рядный бокс неподалеку. Теперь „покупатели“ приходят сюда и требуют, чтобы я съехал. У меня есть пожизненное право проживания, но из их слов я понял, что жить здесь мне осталось недолго“.

Михаил говорит, что его самая главная ошибка – это то, что он поверил жене и отписал ей дом.

„После развода, – продолжает Татьяна, – мы договорились продать дом и после возврата кредита поделить деньги поровну. Очень скоро М.С передумал продавать дом, и все попытки уговорить его были без результата. Через 4 месяца после развода я познакомилась с мужчиной, с которым мы стали жить вместе. М.С. перестал оплачивать счета (до развода я оплачивала кредит, а он – все счета, по сумме примерно одинаково), не платил алименты на ребенка, перестал со мной разговаривать и если делал это, то только с угрозами. Несколько раз я вызывала полицию. М.С. отказался общаться с сыном, это было для ребенка большим ударом. Мне нужно было что-то предпринимать. Я купила себе новое жилье в кредит, старый дом был тоже в кредит, все попытки договориться были тщетны“.

„Какой-то период М.С. снова оставался без работы. В 2017 году я взяла на свое имя лизинг, чтобы купить ему машину – была такая необходимость. В 2020 году М.С. захотел новую машину – из салона, стоимостью 30 000 евро. Я отказалась, это был большой риск, – рассказывает женщина. – Я должна была рассчитывать только на себя. И предложила ему самому взять лизинг. Он пробовал, но не получилось, тогда он предложил развестись, поскольку я плохая жена. С целью сохранить брак я все же взяла лизинг на покупку автомобиля для М.С., но осадок остался. Через полгода я предложила развестись, он легко согласился“.

Она продолжает: „Поскольку дом нужно было накрыть крышей, я взяла на себя кредит, который сама и оплачивала, поскольку М.С. около года был без работы. И через год продала свою машину, чтобы расплатиться с кредитом. В 2010 году мы зарегистрировали брак. В 2012 году у нас родился общий ребенок. М.С. предложил переписать дом на меня, чтобы у меня с сыном был бы дом и чтобы я смогла взять кредит. Поскольку мы были в браке, то кредит был оформлен на двоих. В строительстве мы участвовали оба, все свободное время я посвящала строительству, поскольку была заинтересована быстро достроить дом, продать свою квартиру и переехать, чтобы было меньше расходов“.

„Я рискнула и купила себе жилье, но летом 2022-го, когда у меня был конкретный покупатель, он передумал и подал заявление нотариусу на аннулирование договора дарения, – говорит Татьяна. – Его желание было – выкинуть меня на улицу с ребенком и остаться жить в доме. Тогда я обратилась в суд с иском на аннулирование пожизненного права пользования на имя М.С. Поскольку скопившуюся задолженность М.С. передо мной суд не счел причиной аннулировать право пользования, мой иск не удовлетворили. Я выставила М.С. к оплате счета, подробно расписала расходы, но он их проигнорировал. Ситуация обострилась еще с ростом Еврибора и общей высокой инфляцией, когда расходы по обоим кредитам увеличились на 600 евро. Может, я и платила бы кредиты дальше, но такая кредитная нагрузка стала сверх сил“.

Татьяна отмечает, что она решила попробовать продать дом и сделала запрос в интернете в фирмах, которые занимаются проблемной недвижимостью.

„Мы договорились о цене и заключили сделку. В 2021 году я несколько раз в течение двух лет судебных разбирательств предлагала М.С. продажу дома по рыночной цене, но он хотел лишь выставить меня на улицу и повторял, что дом мне не отдаст. Мне было необходимо выехать из этого ада ради психологического здоровья нашего ребенка и уменьшить расходы, чтобы жить достойно. То, что произошло, – это выбор М.С., и за это, а также за действия новых хозяев я ответственности не несу“, – говорит она.

Исходя из опыта, Татьяна добавляет: „Чтобы никто не оказался в положении М.С., нужно помнить: самое главное в любой ситуации – уметь слушать и договариваться. Эгоизм, гордыня, зависть – очень плохие чувства, разрушающие человека изнутри. В современном мире, когда многие вопросы решают с помощью юристов, до заключения брака и покупки дорогой недвижимости нужно не пожалеть денег (может, 1000 евро), обратиться к юристу по семейным делам и заключить брачный или имущественный договор. Тогда будет легче решать вопросы раздела имущества“.

„Это неправда!“

Михаил комментирует ее слова так: „Да, была история с машиной, которая меня возмутила. Я ей дом подарил, а она не может подать заявление на лизинг, чтобы я мог купить машину! Я бы сам платил по этому лизингу. И ее утверждения, что я долго был без работы, – неправда. Я долгое время зарабатывал по 200 евро в сутки. И складывал в тумбочку. А она просто их оттуда брала. Если бы я долго сидел без работы, как бы я построил дом за полмиллиона? Да, мы брали кредиты на двоих, поскольку мне одному в силу возраста не давали. Но платил по ним я. А ее вклад заключался лишь в том, что она была соходатаем. Так-то она не вложила в дом ни копейки. Ложь и насчет ребенка: я с ним не переставал общаться, это они с новым мужиком „надули“ ему что-то в уши так, что он просто перестал ко мне подходить“.

На вопрос, как сейчас обстоят дела с новыми хозяевами дома, мужчина отвечает: „Пока тишина. Они пытаются продать дом, пытаются меня выгнать. Деньги уже не предлагают. Периодически приходят какие-то судебные документы. У этой фирмы – ушлые юристы, но буду как-то пытаться бороться. Пока могу“.

Комментарий Евгений Твердохлебов, присяжный адвокат Advokaadiburoo Vindex Запись и право проживания просто так „исчезнуть“ не могут. Однако следует учитывать, что право, которое было внесено в Крепостную книгу раньше, имеет преимущество. Если, предположим, дом был обременен ипотекой, а потом было внесено право проживания, то право проживания теряет свое преимущество. Что мужчине делать? Срочно обратиться к адвокату, который поможет ему защитить свои права.