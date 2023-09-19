Замок Сангасте из-за долгов продается с аукциона

В замке Сангасте можно проводить вечеринки с участием до 150 гостей, он используется как гостиница и насчитывает 16 номеров. Площадь недвижимости составляет 16 229 квадратных метров, назначение – на 100% коммерческое.

Регистрация на аукцион началась в понедельник в 14:00 и продлится до конца октября. Аукцион начнется 31 октября и завершится 7 ноября.

Торги проводятся в электронной форме, также есть возможность заранее ознакомиться с выставленным на продажу объектом.

Замок Сангасте раньше принадлежал одноименной волости. После административной реформы волость Сангасте была присоединена к волости Отепя, и замок по сложной схеме перешел в частные руки.

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