Шестимесячный Euribor вырос еще больше(4)
Накануне шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, выросла до 4,066%, пишет rus.err.ee.
В минувший четверг ставка шестимесячного Euribor превысила отметку в 4%, составив 4,040%. В пятницу она увеличилась до 4,055%, а в понедельник выросла еще больше - до 4,066%, что является самым высоким уровнем с ноября 2008 года.
Максимальное значение ставки Euribor было зафиксировано зимой 2008 года - 5,448%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.
Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных в стране жилищных кредитов - увеличение Euribor означает также автоматическое увеличение платежей по кредиту.
Подробнее читайте ЗДЕСЬ.