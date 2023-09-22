22.09.2023, 18:36
Ставка Euribor вновь поднялась(16)
ФОТО: | Shutterstock
В четверг, 21 сентября, шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, выросла до 4,072%, пишет rus.err.ee.
В минувший четверг шестимесячный Euribor впервые с 2008 года поднялся выше 4% после того, как Совет Европейского центрального банка принял решение о дальнейшем повышении процентных ставок.
Трехмесячная ставка Euribor выросла в четверг до 3,955%, а 12-месячный Euribor поднялся до 4,224%.
Речь идет о самых высоких уровнях, начиная с 2008 года.
Подробнее читайте ЗДЕСЬ.