Государство поможет повысить энергоэффективность многоквартирных домов в Ида-Вирумаа(6)
Государство выделит 10 млн евро на реконструкцию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа, чтобы придать дополнительный импульс модернизации строений в регионе. О субсидии могут ходатайствовать квартирные товарищества и единицы местного самоуправления, если квартирное товарищество полностью им принадлежит, пишет rus.err.ee.
Субсидия предназначена, в частности, на реконструкцию несущих конструкций и внешних фасадов домов, строительство водопровода и канализации, установку системы сбора дождевой воды, ремонт балконов, создание инфраструктуры для зарядки электромобилей, реконструкцию системы электроснабжения зданий и т.д. Обновлены также технические условия, сообщила пресс-служба Министерства климата.
Общий объем поддержки составляет почти 10 млн евро, а ее организатором выступает Фонд предпринимательства и инноваций (Kredex), который объявит об открытии тура подачи ходатайств, в том числе на своем сайте.
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