Государство поможет повысить энергоэффективность многоквартирных домов в Ида-Вирумаа

Государство выделит 10 млн евро на реконструкцию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа, чтобы придать дополнительный импульс модернизации строений в регионе. О субсидии могут ходатайствовать квартирные товарищества и единицы местного самоуправления, если квартирное товарищество полностью им принадлежит, пишет rus.err.ee.