Рынок недвижимости на дне: следующим летом таких цен может не быть(33)
На встрече традиционной осенней встрече крупных инвесторов в недвижимость Kinnisvaraseminar 2023 застройщики и признанные гуру сошлись на том, что происходящее на на рынке не повторится и уже в следующем году все будет иначе. Дно прямо сейчас, пишет dv.ee.
Что происходит на рынке недвижимости? Он подает признаки жизни или окончательно умер? СМИ время от времени радостно пишут об активизации рынка, но при этом количество сделок практически не растет. В сессии семинара по недвижимости, которую вели авторы подкаста „Kinnisvarajuttude“ , гостями были инвестор Сийм Семискар и брокер Альгис Либлик, партнер Scandium Kinnisvara Яак Роосааре и партнер Everaus Capital Янар Муттик, которые дали обзор того, что происходит сейчас на рынке на самом деле.
Заголовки новостей и реальность на рынке недвижимости не всегда совпадают, отметил Альгис Либлик. „Если все так мрачно, как мы читаем каждый день, какие возможности сейчас ищут инвесторы и что они могут?“, - спросил он.
Из новостей видно, что у кого-то дела идут совсем плохо, признал Роосааре. Например, у производителей деревянных домов: „Но когда я смотрю на инвесторов, которые дают деньги под залог недвижимости, то производителей деревянных домов среди этих получателей уже нет“.