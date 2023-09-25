Будьте осторожны! Пожароопасная ситуация может возникнуть даже из-за полотенца в ванной

В понедельник датчик Nublu сработал в одной квартире в Таллинне. Находившаяся в квартире женщина заметила под потолком дым и выбежала на балкон. Оказалось, что в ванной загорелось полотенце, находившееся на трубе с горячей водой, и образовавшийся при этом дым распространился по всей квартире. „Пожароопасная ситуация может возникнуть даже там, где ее не ждешь. К счастью, в квартире был установлен умный датчик, который передал сигнал тревоги, и женщина не пострадала“, – сообщил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль. Первая помощь находившейся в квартире женщине не потребовалась; спасатели осмотрели и проветрили помещения.

На прошлой неделе сигнал тревоги поступил и из одного частного дома в Ида-Вирумаа. Прибывший на место патрульный экипаж и спасатели обнаружили, что в здании находится пожилая женщина – она топила печь, и в комнату повалил дым. В этом случае все тоже закончилось хорошо, первая помощь не потребовалась.

Одним сентябрьским поздним вечером сигнал тревоги, вызванный огнем и угарным газом, поступил и из одного строящегося дома в Ярвамаа. Проверить ситуацию отправились патрульный экипаж и спасатели. Выяснилось, что в здании пожар, который начался на кухне. „Здание получило повреждения от огня и воды, но благодаря датчику и его умной системе уведомления удалось быстро отреагировать, при пожаре никто не пострадал“, – сказал Тууль.