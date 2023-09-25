Недвижимость
25.09.2023, 10:46

Шестимесячный Euribor снова повысился

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ФОТО: BadPixma | Shutterstock

Шестимесячная европейская межбанковская ставка предложения (Euribor), к которой привязано большинство жилищных кредитов в Эстонии, к концу прошлой недели выросла до 4,082%, пишет rus.err.ee со ссылкой на утренние теленовости ERR.

Речь идет о самом высоком уровне, начиная с осени 2008 года.

Максимальное значение ставки Euribor было зафиксировано зимой 2008 года - 5,448%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.

Шестимесячный Euribor оказывает большое влияние на жителей Эстонии, поскольку с этой ставкой связано большинство выданных в стране жилищных кредитов - увеличение Euribor означает также автоматическое увеличение платежей по кредиту.

В Эстонии средний размер жилищного кредита за последние несколько лет составляет 100 000 евро, а срок кредита - 20-30 лет. Если шестимесячный Euribor повышается на один процентный пункт, то это в среднем означает увеличение ежемесячного платежа по кредиту на 55-60 евро.

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