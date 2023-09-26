При помощи пособия многоквартирные дома Ида-Вирумаа станут более энергоэффективными

„В энергоэффективном доме приятно жить, кроме того, такой дом помогает лучше управлять семейными расходами. Разумное использование энергии полезно для кошелька и хорошо для климата“, — заявил министр климата Кристен Михал. „Предоставление пособия Ида-Вирускому уезду — это вклад в обеспечение безопасности многоквартирных домов, в улучшение их внутреннего климата, в снижение затрат на электроэнергию и поощрение внедрения возобновляемой энергии“.

Поддержка предоставляется в числе прочего на реновацию несущей конструкции здания и фасада, строительство системы водоснабжения и канализации и монтаж системы сбора дождевой воды, ремонт балконов, строительство инфраструктуры для зарядки электромобилей, реконструкцию электрической системы здания и т. д. Технические условия меры обновлены с учетом современных требований.

Общий объем тура подачи ходатайств составляет около 10 миллионов евро, и его распределение организует ЦУ Фонд предпринимательства и инноваций (Kredex), который объявит об открытии тура в числе прочего и на своем сайте. По сравнению с предыдущими аналогичными пособиями возмещаемая ставка при частичной реконструкции многоквартирного дома повысится с 30 до 40%. Это влечет за собой требование по меньшей мере на один класс улучшить индекс энергоэффективности здания.

„Этим требованием мы побуждаем квартирные товарищества менять не только окна и двери, но и реконструировать в числе прочего технические системы. Мы ожидаем реализации проектов, направленных на энергосбережение и улучшение внутреннего климата“, — пояснила руководитель отдела жилищного сектора Министерства климата Вероника Валк-Сиска. Улучшение индекса энергоэффективности даже на один класс приводит к значительной экономии электроэнергии, а, следовательно, и к снижению коммунальных платежей квартирособственников.