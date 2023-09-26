Эстонские строительные компании одна за другой банкротятся в Швеции

У нас были проблемы с клиентом“, – рассказывает Каарел Лийв, менеджер и владелец компании по управлению строительными проектами O&K Products and Consulting OÜ.

Как утверждает Лийв, компания стала неплатежеспособной по вине клиента, который отказался платить по счетам, что сделало невозможным продолжение деятельности, пишет Äripäev.

Именно поэтому на прошлой неделе была инициирована процедура банкротства O&K Products and Consulting.

Проблема в том, что договоренности с клиентом, по словам Лийва, не были зафиксированы на бумаге: „Спустя три месяца, когда объект практически готов, об устных договоренностях уже никто и не помнит“.