Известный застройщик спорит в суде из-за 151 ванны

Прийт Парктал, руководитель отдела закупок и послепродажного обслуживания компании Metropoli Ehitus, которая принадлежит владельцу Endover Эндо Тыхуверу и выполняет для Endover строительные работы, сообщил, что суд провел экспертизу ванн, в ходе которой было подтверждено, что поставленные ванны оказались бракованными. Более подробно комментировать идущий судебный процесс он не стал.

Присяжный адвокат Денис Полман, представляющий фирму Dekovarbik OÜ, которая продала застройщику ванны, сообщил, что в суде рассматривается вопрос о ваннах, установленных в трех восьмиэтажных жилых домах комплекса Aurora Park в Астангу в декабре 2016 года.

По словам Полмана, речь идет о пластиковых ваннах без рамы, за которые Dekovabrik получила почти 27 тысяч евро, или 177 евро за одну ванну. „Ужасно дешевые ванны“, - оценил он. Тем не менее, отмечает адвокат, несмотря на цену, речь идет о крупном и опытном производителе, продукция которого отвечает всем стандартам.

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