Недвижимость
28.09.2023, 14:05

На пустыре рядом с Pirita TOP построят многоквартирные дома

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Regati kodud
Regati kodud
ФОТО: Liven

В начале следующего года на пустовавшей много лет территории рядом с Таллиннским олимпийским центром парусного спорта в Пирита (Pirita TOP) начнется строительство четырех зданий. В будущем там же будут построены еще три жилых дома, пишет rus.err.ee.

Согласно утвержденной в 2013 году детальной планировке, здания на участке по адресу бульвар Регати 1/3/5 должны были быть реконструированы, а вместо нынешних парковок – созданы променад, водный центр, многоквартирные дома и офисы, которые должны были сформировать Пиритаский центр. Собственником участка тогда было предприятие Pirita Promenaad.

В 2021 в рамках аукциона, объявленного судебным исполнителем, участок по адресу б. Регати, 3 за 12 млн евро приобрело предприятие Liven, которое собирается построить там четыре трехэтажных многоквартирных дома с геотермальным отоплением и солнечными панелями. В будущем там же будут построены еще три жилых дома.

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