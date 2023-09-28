На пустыре рядом с Pirita TOP построят многоквартирные дома(2)
В начале следующего года на пустовавшей много лет территории рядом с Таллиннским олимпийским центром парусного спорта в Пирита (Pirita TOP) начнется строительство четырех зданий. В будущем там же будут построены еще три жилых дома, пишет rus.err.ee.
Согласно утвержденной в 2013 году детальной планировке, здания на участке по адресу бульвар Регати 1/3/5 должны были быть реконструированы, а вместо нынешних парковок – созданы променад, водный центр, многоквартирные дома и офисы, которые должны были сформировать Пиритаский центр. Собственником участка тогда было предприятие Pirita Promenaad.
В 2021 в рамках аукциона, объявленного судебным исполнителем, участок по адресу б. Регати, 3 за 12 млн евро приобрело предприятие Liven, которое собирается построить там четыре трехэтажных многоквартирных дома с геотермальным отоплением и солнечными панелями. В будущем там же будут построены еще три жилых дома.
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