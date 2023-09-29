ОПРОС | Рост стоимости жизни и высокая ставка Euribor замедляют взятие жилищных кредитов

Решая взять жилищный кредит, более трети респондентов (35%) главным фактором называют слишком высокую ставку Euribor и зависящий от нее ежемесячный платеж по кредиту. Еще 27% ссылаются на свое финансовое положение и рост общей стоимости жизни.

Высокий Euribor и рост стоимости жизни в Эстонии заметнее всего влияют на более молодую возрастную группу, то есть на людей в возрасте до 40 лет. В возрастной группе 30–39 лет высокая ставка Euribor играет ключевую роль для 45% процентов, а рост стоимости жизни для 32% ответивших. Среди людей в возрасте до 30 лет Euribor источником беспокойства называют 47% респондентов, а повышение стоимости жизни – 36%. Для людей старше 40 лет эти аспекты уже существенно менее значимы: процентную ставку называют самым важным аспектом при принятии решения о кредите чуть более трети респондентов, а стоимость жизни – около четверти опрошенных.

„Данные Банка Эстонии показывают, что в последние годы количество жилищных кредитов выросло именно в более молодых возрастных группах. Однако, учитывая, что оборот в сфере жилищных кредитов имеет тенденцию к снижению из-за рекордно высоких процентных ставок, сильнее всего это бьет по молодым семьям, которые в основном покупают свое первое жилье“, - пояснила руководитель по коммуникации банка Citadele Анет Томаспольская.

По словам Томаспольской, именно у молодых людей также возникают трудности с накоплением на первый взнос: «18% всех респондентов указали, что первоначальный взнос будет иметь решающее значение при принятии решения о кредите. Это подчеркнули 26% людей моложе 30 лет, и 24% опрошенных в возрасте 30–39 лет“.