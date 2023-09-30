В Лаагри появится большой модный аутлет, тренажерный зал, ресторан и зимний сад

Руководитель Põldma Kaubandus Хейнар Пылдма сказал, что в бюро на Эхитаяте теэ, к которым еще дополнительно арендовали 3000 квадратных метров складских площадей, стало тесно, а в новом здании все отделы будут объединены с целью лучшей синергии предприятия.

«Мы пытаемся создать для своих клиентов и работников удобную и приятную рабочую среду. Своеобразие нового здания заключается в том, что кроме коммерческого и складского здания в нем сосредоточена и льготная распродажа модных товаров, кафе, услуги красоты, а также имеются возможности для занятий спортом. В аутлет-магазине модной одежды можно приобрести такие бренды как Tommy Hilfiger, Guess, Calvin Klein, Ralph Lauren, Camel Active, Pierre Cardin, Tom Tailor, Nike, Puma“, — добавил он.

Характеризуя рынок одежды в Эстонии, Хейнар Пылдма сказал, что посещений магазинов становится меньше, но покупок на одного человека совершается больше. «Цель ближайших пяти лет, достичь оборота предприятия в 100 миллионов евро“, — добавил он. В 2022 году консолидированный оборот Põldma Kaubandus в Эстонии, Латвии, Литве и Польше был 67,3 миллиона евро. На предприятии работало 584 человек.

Исполнительный руководитель Mapri Ehitus Тармо Роос видит, что посредством резкого роста э-торговли потребность в складских и логистических помещениях в Эстонии увеличилась. По его словам, новое здание Põldma Kaubandus является примером комплексной услуги, где претворение в жизнь идеи клиента начинается с предварительного проекта, берется разрешение на строительство, проверяется окончательная стоимость, осуществляется руководство проектированием и производится формирование цены на строительство в необходимом клиенту направлении.

«Строительство офисных, складских и производственных площадей в зависимости от специфики клиента это одно из тех направлений, где мы себя чувствуем как дома“,— добавил Роос.

Области деятельности Mapri Ehitus OÜ это генеральный подряд в строительстве и руководство проектами, сельскохозяйственное строительство и осуществление бетонных работ. Консолидированный объем строительных работ строящего по всей Эстонии и Латвии Mapri Ehitus за 2022 год превысил 140 миллионов евро. На предприятии работает 180 человек.



