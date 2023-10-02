Бывшая звезда финского строительного рынка оказалась на грани банкротства
Финская строительная компания Lehto вышла на биржу семь лет назад, подавала большие надежды и изначально предлагала хорошую прибыль. Однако в последние годы Lehto приносила инвесторам только плохие новости, пишет , пишет dv.ee со ссылкой на Kauppalehti.
После того, как объемы строительства иссякли, положение Lehto стало настолько плачевным, что стали поговаривать о возможном банкротстве компании.
В прошлом Lehto была самой яркой звездой строительного рынка Финляндии. Компания быстро росла, но при этом сохраняла высокую рентабельность. Немногим строительным компаниям удалось добиться подобных результатов.
К настоящему времени Lehto полностью ушла со шведского рынка и продала или ликвидировала несколько бизнес-подразделений. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы переломить негативную тенденцию. Долговая нагрузка компании растет, аналитики прогнозируют банкротство фирмы.