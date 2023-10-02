Бывшая звезда финского строительного рынка оказалась на грани банкротства

Финская строительная компания Lehto вышла на биржу семь лет назад, подавала большие надежды и изначально предлагала хорошую прибыль. Однако в последние годы Lehto приносила инвесторам только плохие новости, пишет , пишет dv.ee со ссылкой на Kauppalehti.