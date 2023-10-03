Cредняя цена квадратного метра на рынке недвижимости в Таллинне превысила 3000 евро

„Очевидно, что рынок сейчас ориентирован на потребности, то есть квартиры покупаются преимущественно для собственных нужд. Для инвесторов этот вид бизнеса при сегодняшних процентных ставках и при наличии альтернатив не представляется привлекательным, поэтому, по сравнению с периодами максимальной активности, сделок совершается примерно на треть меньше“, – сказал Мартин Вахтер и добавил, что политика Центробанков, посредством повышения процентных ставок способствовать сокращению потребления и таким образом сдерживанию инфляции, оставила свой след и в секторе недвижимости.

Средняя цена квадратного метра таллиннских квартир в сентябре составила 3047 евро, что на 3% больше, чем месяцем ранее, и чем в сентябре прошлого года. «Продолжает действовать классический принцип соотношения спроса и предложения, то есть нового роста цен не стоит ожидать до тех пор, пока не увеличится количество сделок и не начнёт сокращаться выбор предложений“, – прокомментировал последние данные статистики Мартин Вахтер.

„Вторичный рынок и рынок аренды функционируют совершенно нормально, что же касается новых квартир, то времена наступили явно более спокойные. В целом можно сказать, что для покупателей жилья эта осень — довольно хорошее время с точки зрения выбора“, — коротко подытожил Вахтер происходящее на рынке.

Медианная цена квадратного метра квартир в Таллинне в сентябре составила 2806 евро, что на 0,7% больше, чем в августе, и на 1,5% выше, чем в сентябре прошлого года. В сентябре в Таллинне было продано 655 квартир, самая дорогая из которых стоила 968 тысяч евро. Всего с недвижимостью было заключено 817 сделок купли-продажи, что почти на 4% меньше, чем в августе, и почти на 8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая стоимость сделок купли-продажи недвижимости в Таллинне в сентябре составила около 175 миллионов евро.