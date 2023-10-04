Путаница с налогами: покупатель, забронировавший квартиру, может столкнуться с неожиданным подорожанием

Эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк считает, что путаница с налогами обязательно возникнет. «Повышение НСО до 22 процентов в следующем году может вызвать большую путаницу при сделках с квартирами для тех, кто подписал договор бронирования квартиры в этом году, но получит квартиру в следующем или позже“, – говорит он.

Правительство разработало план повышения ставки НСО с 20 до 22 процентов в новом году, это повысит цены на большое количество продаваемых товаров и услуг, в том числе на квартиры.

Тоомпарк добавил, что повышение НСО явно повлияет на конечную цену, в результате чего выставленные на продажу квартиры также станут дороже для покупателей. Однако он добавил, что в краткосрочной перспективе цена по-прежнему будет зависеть от спроса и предложения, а не от ставки налога. «Поэтому в случае принятия новых решений о покупке в краткосрочной перспективе разницу в повышении налога где-то оплатит покупатель, а в другом месте – застройщик“, – считает Тоомпарк.