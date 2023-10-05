Новая норма на рынке недвижимости: люди предпочитают энергосберегающие дома с низкими расходами

Первые офисные помещения и квартиры в самой новой башне квартала Rocca Towers, 16-этажной Tower IV будут готовы уже весной. Речь идет о строительстве жилого дома рядом с морем и недалеко от города, будущих жителей которого ждут квартиры с панорамными видами, эффективной планировкой и продуманными энергосберегающими решениями.

„Ожидания клиентов изменились - они ищут надежное, энергоэффективное жилье, которое соответствует их потребностям,“ - сказал архитектор ARS Projekt Расмус Тамме. “Скандинавские тренды на энергосбережение и компактность жилья постепенно приходят и в Эстонию. Rocca Tower IV - это хороший пример того, как новые тенденции в экономике и на рынке недвижимости влияют на потребности клиентов и девелоперские проекты“, - добавил он.

„Сознательность приобретающих жилье в Эстонии в вопросах экологичности и желание приобретать более энергоэффективное жилье с меньшим углеродным следом резко возросли за последние годы! Мы видим это на примере как квартала Volta, так и проекта Rocca. После пандемии ожидания клиентов изменились - большее значение приобрела уверенность в качестве, при покупке предпочтение отдается уже готовому или почти готовому жилью. Сейчас на рынке недвижимости в приоритете энергосбережение, оптимальные расходы на коммунальные услуги и класс энергоэффективности,“ - сказал Роберт Лауд, член правления Endover.