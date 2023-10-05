Новая норма на рынке недвижимости: люди предпочитают энергосберегающие дома с низкими расходами(1)
Несмотря на общую экономическую ситуацию, Endover продолжает работу над новыми проектами в сфере недвижимости. “Сознательность приобретающих жилье в Эстонии в вопросах экологичности и желание приобретать более энергоэффективное жилье с меньшим углеродным следом резко возросли за последние годы! Самое важное значение по-прежнему имеет местоположение, люди выбирают жилье на берегу моря и популярные районы, такие как Хааберсти и Пыхья-Таллинн“, - описывает предпочтения на рынке член правления Endover Роберт Лауд.
Первые офисные помещения и квартиры в самой новой башне квартала Rocca Towers, 16-этажной Tower IV будут готовы уже весной. Речь идет о строительстве жилого дома рядом с морем и недалеко от города, будущих жителей которого ждут квартиры с панорамными видами, эффективной планировкой и продуманными энергосберегающими решениями.
„Ожидания клиентов изменились - они ищут надежное, энергоэффективное жилье, которое соответствует их потребностям,“ - сказал архитектор ARS Projekt Расмус Тамме. “Скандинавские тренды на энергосбережение и компактность жилья постепенно приходят и в Эстонию. Rocca Tower IV - это хороший пример того, как новые тенденции в экономике и на рынке недвижимости влияют на потребности клиентов и девелоперские проекты“, - добавил он.
„Сознательность приобретающих жилье в Эстонии в вопросах экологичности и желание приобретать более энергоэффективное жилье с меньшим углеродным следом резко возросли за последние годы! Мы видим это на примере как квартала Volta, так и проекта Rocca. После пандемии ожидания клиентов изменились - большее значение приобрела уверенность в качестве, при покупке предпочтение отдается уже готовому или почти готовому жилью. Сейчас на рынке недвижимости в приоритете энергосбережение, оптимальные расходы на коммунальные услуги и класс энергоэффективности,“ - сказал Роберт Лауд, член правления Endover.
Он уточнил, что с точки зрения местоположения в Таллине наибольшим спросом пользуются квартиры на побережье, от центра города как в сторону Копли, так и в сторону Виймси. Статистически больше всего квартир приобретают в районах Хааберсти и Пыхья-Таллинн - на это указывают как данные, собранные аналитиком рынка недвижимости Тыну Тоомпарком, так и опыт Endover. Самым важным параметром при выборе жилья, помимо функциональной планировки, является наличие балкона или террасы. Покупатели отдают предпочтение зданиям классов энергоэффективности A и B, с эффективными системами отопления, теплосберегающими окнами и вентиляцией. Покупатели становятся все более сознательными в вопросах строительства и градопланирования, в контексте которых наиболее экологичными решениями является восстановление старых зданий, увеличение плотности застройки и концепция “15-минутного города“.
Планировки жилья в Rocca отличаются максимальной компактностью и функциональностью. Архитекторы ARS Projekt разработали решения, при которых на оптимальном количестве квадратных метров размещается максимальное количество комнат и дополнительных помещений. Благодаря этому итоговая стоимость квартиры и расходы на содержание жилья наиболее оптимальны для покупателя.
Например, 4-комнатные квартиры новой башни Rocca имеют площадь 78 кв. м, и помимо трех спален в планировку также функционально вписаны два санузла и хозяйственная комната. Во всех квартирах Rocca Towers - высокие потолки, которые делают помещения более просторными, панорамные окна от пола до потолка и балконы со стеклянными ограждениями. С высоких этажей открываются виды на море, озеро Харку и зелень полуострова Какумяэ. Как во всех современных высотных зданиях, в домах имеется меблированное фойе и удобный паркинг, а также предусмотрены специальные помещения для детского сада и хранения велосипедов и детских колясок.
Покупательское поведение стало более сознательным - люди уделяют больше времени сравнению объектов и тщательно обдумывают, во что инвестировать свои средства. “Покупатели подходят к выбору жилья все более осознанно - сравнивают несколько объектов, уделяют этому больше времени и осматривают объекты по несколько раз. Покупки соответствуют потребностям и совершаются в целях инвестирования, для того, чтобы защититься от инфляции,“ - описал Лауд ситуацию на рынке.