ОТВЕЧАЕТ НОТАРИУС | Кто должен оплачивать долги по коммуналке: владелец квартиры или арендатор, из-за которого это произошло?

"Я отдала свою пустовавшую квартиру внучке в бесплатное пользование. Письменный договор пользования мы не заключали, но устно было оговорено, что внучка оплачивает возникающие коммунальные расходы, включая взимаемую квартирным товариществом плату за обслуживание и платежи в ремонтный фонд.

Несколько лет проблем с выплатой данных платежей не было, но сейчас перед квартирным товариществом возникла задолженность на сумму около 1000 евро. Счета квартирного товарищества (помимо платы за обслуживание и ремонтного фонда, включают также расходы, связанные с водой и вывозом мусора) выписывались на имя внучки. Если квартирное товарищество обратится в суд/в инкассо для взыскания долга, то против кого будет выдвинуто это требование: против меня как собственники квартиры или против моей внучки как получателя счетов и фактического виновника возникшей задолженности?“ - спрашивает читательница.