Недвижимость
17.10.2023, 09:37

ОТВЕЧАЕТ НОТАРИУС | Кто должен оплачивать долги по коммуналке: владелец квартиры или арендатор, из-за которого это произошло?

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Priidu Pärna
notar, Eesti Omanike Keskliidu juhatuse liige
ФОТО: Grusho Anna | Shutterstock

Читательница Maaleht интересуется, кто отвечает за образовавшийся перед квартирным товариществом долг: она как собственник квартиры или внучка, которая с ее разрешения проживала в этой квартире?

"Я отдала свою пустовавшую квартиру внучке в бесплатное пользование. Письменный договор пользования мы не заключали, но устно было оговорено, что внучка оплачивает возникающие коммунальные расходы, включая взимаемую квартирным товариществом плату за обслуживание и платежи в ремонтный фонд.

Несколько лет проблем с выплатой данных платежей не было, но сейчас перед квартирным товариществом возникла задолженность на сумму около 1000 евро. Счета квартирного товарищества (помимо платы за обслуживание и ремонтного фонда, включают также расходы, связанные с водой и вывозом мусора) выписывались на имя внучки. Если квартирное товарищество обратится в суд/в инкассо для взыскания долга, то против кого будет выдвинуто это требование: против меня как собственники квартиры или против моей внучки как получателя счетов и фактического виновника возникшей задолженности?“ - спрашивает читательница.

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