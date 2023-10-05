Airbnb предлагает провести выходные на “болоте Шрека“ в Шотландии

„Болото Шрека“ создано по мотивам популярного мультфильма 2001 года “Шрек“. Оно расположено в лесах Шотландского нагорья, в холмистой местности, отрезанной от внешнего мира, что делает его идеальным местом для тех, кто хочет провести свой отпуск в уединении.

Необычное жилище обставлено всеми необходимыми удобствами, однако мебель будет слегка великовата – ведь она предназначена для Шрека. Как и в фильме, ванная комната расположена в пристройке и включает в себя туалет, раковину и душ. Гости могут зажечь “свечи из ушной серы“, посидеть у камина и позавтракать вафлями, приготовленными Осликом, сообщает Airbnb.

Дом будет доступен для бронирования с 13 октября. До трех гостей (в возрасте от пяти лет и старше) смогут пожить в домике в период с 27 по 29 октября.