ЭКСПЕРТ | Пока люди справляются с выплатами жилищных кредитов

„В период пандемии появились новые веяния, например, удаленная работа. Кроме этого, многие люди остались с избытком денег, так как не было возможности их тратить. Возможно, благодаря этим двум факторам именно в 2020 году многие решили поменять место жительства“, ­­– сказала Кэтлин Ватсель, руководитель отдела финансирования частных лиц банка LHV, на Ежегодной конференции маклеров недвижимости.

В прошлом году война в Украине, резкое увеличение счетов за энергию и инфляция снизили уровень потребительской уверенности, но, тем не менее, люди хорошо справляются со сложившейся ситуацией. «Несмотря на экономический спад, у жителей Эстонии в целом дела идут неплохо. Уровень занятости остается высоким, объемы бизнеса растут. Ответственная и разумная кредитная политика банков при оценке платежеспособности людей даже при высоких ставках euribor обеспечила то, что обладатели жилищных кредитов хорошо справляются с своими обязательствами“, – отметила Ватсель, добавив, что быстрый рост зарплат в последние периоды поддерживает финансовую стабильность людей. На сегодняшний день доля жилищных кредитов, не оплаченных более 60 дней, в портфеле LHV составляет менее 0,1 процента, а доля кредитных отпусков также не увеличилась.

Однако, риски остаются

Не смотря на то, что люди достаточно хорошо справляются и приспосабливаются к текущей ситуации, экономическая среда остается неустойчивой. «Частично риски остаются невидимы. Статистика неточна: то, что мы видим, не соответствует тому, что мы слышим. А для того, чтобы появилась уверенность, важно получить ясность текущей ситуации. Как предпринимателям, так и частным лицам важно продумать риски и иметь план B“, – подчеркнула Ватсель.

Что касается Euribor, мы находимся близко к пику, и рынок не прогнозирует роста процентных ставок намного выше 4 процентов. «В первой половине следующего года процентные ставки, скорее всего, снизятся“, – добавила Ватсель.