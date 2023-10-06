Шестимесячный Euribor снизился

Днем ​​ранее она находилась на уровне 4,130%, а в понедельник составляла 4,138%, что было самым высоким уровнем, начиная с осени 2008 года.

После многолетнего перерыва отметку в 4% ставка шестимесячного Euribor превысила 14 сентября. Рост “еврибора“ произошел на фоне решения Европейского центрального банка поднять базовую процентную ставку до 4,5% годовых.

Максимальное значение ставки Euribor было зафиксировано зимой 2008 года - 5,448%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.

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