06.10.2023, 13:07
Шестимесячный Euribor снизился
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Шестимесячная межбанковская процентная ставка Euribor, привязанная ко многим кредитам, упала в четверг до 4,125%, пишет rus.err.ee.
Днем ранее она находилась на уровне 4,130%, а в понедельник составляла 4,138%, что было самым высоким уровнем, начиная с осени 2008 года.
После многолетнего перерыва отметку в 4% ставка шестимесячного Euribor превысила 14 сентября. Рост “еврибора“ произошел на фоне решения Европейского центрального банка поднять базовую процентную ставку до 4,5% годовых.
Максимальное значение ставки Euribor было зафиксировано зимой 2008 года - 5,448%. До предыдущего экономического кризиса обычный уровень Euribor составлял от 2% до 5%.
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