Готовимся к отопительному сезону – безопасность от дымохода до радиатора

Сертифицированный мастер-трубочист и член правления Латвийского братства трубочистов Алексис Клявиньш отмечает, что одним из факторов, влияющих на засорение дымоходов, является топливо: “В печах и каминах ни в коем случае нельзя сжигать пластиковые изделия, упаковки, например, пленочную упаковку для хлеба или бумажную упаковку в больших количествах. В дымоходах хорошо видны хлопья этих материалов. Если в системе отопления есть тяга, то может случиться так, что такие хлопья потянутся к дымоходу, и, если печь уже ранее топилась пластиковыми изделиями, то в трубе и дымоходе образуется засорение смолой. Попав в него, бумага может вызвать опасное возгорание“.

Правила противопожарной безопасности в Латвии предусматривают, что дымоходы твердотопливного оборудования необходимо чистить не реже двух раз в год - перед началом отопительного сезона (до 1 ноября) и один раз во время отопительного сезона. С другой стороны, дымоходы, работающие на жидком топливе, требуют чистки не реже одного раза в год, футерованные газовые дымоходы - раз в два года. В то же время, по данным Государственной пожарно-спасательной службы, ежегодно спасатели выезжают не менее чем на 500 вызовов, связанных с возгоранием сажи в дымоходах.

„Подобно тому, как мы заменяем свой летний гардероб одеждой, подходящей для холодного сезона, и заботимся о том, чтобы он был в порядке, нам следует готовиться и к отопительному сезону, чтобы избежать неприятных сюрпризов зимой. Одна из важнейших вещей - чистка труб и дымоходов. Прежде всего, это вопрос пожарной безопасности, ведь в нечищенных дымоходах скапливается сажа, которая может воспламениться и вызвать пожар в здании. Во-вторых, чистый дымоход помогает экономить топливо“, - объясняет Райтис Чаклис , директор департамента подписания рисков ERGO.

По словам специалиста, лучше не медлить и чистить термостены, печи и камины сразу после окончания отопительного сезона - между весной и началом нового отопительного сезона. В настоящее время очередь на визит трубочиста составляет около 60 дней, поэтому вызов специалиста лучше не откладывать на последний момент. Отопительное оборудование, обеспечивающее теплом частные дома, должно проверяться не реже одного раза в год - перед началом отопительного сезона и один раз в течение сезона.

Другие риски, связанные с огнем

В начале отопительного сезона, когда жильцы только начинают пользоваться различными обогревательными приборами дома, актуальными становятся и другие риски пожарной безопасности. “В страховых случаях мы сталкиваемся с тем, что люди очень часто перетапливают дом или используют длинные дрова, что не позволяет закрыть дверцу печки. Печь остается без присмотра, в результате происходит пожар. Также следует помнить, что перед камином необходимо уложить негорючую защитную поверхность. При отсутствии такой поверхности искры или угли могут стать причиной пожара, кроме того, это очень важно с точки зрения страхования - несоблюдение требований безопасности может ограничить получение возмещения после инцидента. Золу нельзя высыпать в пластиковое ведро, так как оно может загореться. В отопительный сезон электрорадиаторы нельзя закрывать предметами или сушить на них одежду. Если мы хотим отапливать дом электрическими обогревателями, нам не следует подключать их слишком много - надо убедиться, что мощность электрической сети достаточна“, - говорит представитиль ERGO Райтис Чаклис.

Готовы ли радиаторы к отопительному сезону?

„Чем мы знамениты в Риге и ее окрестностях? Жесткой, “железистой“ водой, а такая вода вредит радиаторам – они довольно быстро засоряются, – говорит руководитель службы технической поддержки партнера ERGO Green Wave Latvija Артур Мезитис. - К нам поступает довольно много просьб о помощи из-за протекающих радиаторов и о случаях, когда один радиатор в доме греет больше, а другой - меньше. Разрешение таких ситуаций не входит в услуги аварийной службы, поэтому хозяева должны сами заботиться о том, что происходит дома. Производители радиаторов рекомендуют чистить их раз в три года - радиатор отсоединяют, очищают специальной жидкостью и снова подключают. К сожалению, в Латвии это делают очень редко, в результате радиаторы засоряются и не работают. Радиатор и система отопления не живут каждый своей жизнью, они связаны. Если какой-то из участков не работает, происходит засор, давление воды в радиаторе поднимается до засора, тепла в радиаторе нет, но есть риск, что патрубки радиатора могут лопнуть“.

Второе, на что указывает специалист, - обезвоздушивание радиаторов: “После окончания отопительного сезона воздух попадает в радиаторы и скапливается в их системе. Если в радиаторе есть воздух, то он не будет нагреваться равномерно или вообще не будет нагреваться. В наше время нет необходимости идти к радиатору с отверткой и посудиной в ожидании появления пузырька воды. Это можно сделать с помощью автоматического выпускного устройства, прикрепленного к радиатору. Обезвоздушивание следует производить перед началом каждого отопительного сезона. А также, если места подключения радиаторов побелели, как будто заиндевели, это может свидетельствовать о том, что в этих местах возможен разрыв соединений. На это надо вовремя обратить внимание и радиаторы поменять“.