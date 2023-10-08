Прогнозы экспертов: что будет с ценами на газ в нынешнем холодном сезоне?(12)
Холода приближаются, отопительный сезон на носу, и возникает вопрос – что будет с ценами на газ? В прошлом году их рост повлек за собой подорожание буквально всего. Несмотря на то, что в этом году было достаточно времени, чтобы подготовиться, будущее все равно выглядит туманным. «МК-Эстония“ узнала у специалистов, чего ждать от цен на газ этой осенью и зимой.
Еще в июле цены на газ снижались, и эстонские продавцы говорили о том, что эта тенденция будет продолжаться.
Однако ситуация меняется стремительно, график идет то вниз, то вверх, и уже сегодня эксперты отмечают, что скоро газ станет дороже.
Хранилища заполнены
„Ситуация с надежностью поставок природного газа хорошая. Европейские газовые хранилища полны, западные маршруты поставок работают, газа будет достаточно и сейчас, и в будущий отопительный период. Eesti Gaas уже обеспечил Эстонию необходимыми объемами посредством подписанных договоров, – комментирует менеджер по коммуникации и маркетингу компании Керсти Тумм. – Природный газ поступает к нам судами, в основном из Норвегии и США, появились новые поставщики и маршруты доставки, и в ближайшем будущем их станет больше. В этом году мы привезем не менее 16 судов газа, для сравнения в прошлом году было пять“.
Что касается цены на газ, Керсти Тумм отмечает, что, по сравнению с пиком осени прошлого года, сегодняшняя цена – ниже на 84%.
„В целом мы снизили цену для домашних потребителей в шесть раз, – подчеркивает представитель Eesti Gaas. – В сентябре мы еще можем оставить цену на прежнем уровне, но когда наступает отопительный сезон, спрос на газ увеличивается, и с октября мы вынуждены будем корректировать цену в сторону увеличения. Мы разослали потребителям уведомления об этом две недели назад“.
Какой именно будет предстоящая зима, по словам Керсти Тумм, покажет время, но по всем предположениям она будет значительно мягче предыдущей.
„Заполнение европейских газовых хранилищ находится на рекордном уровне, работают новые терминалы СПГ и новые маршруты поставок. Те, кто все же хочет застраховаться от возможных колебаний рыночной цены, могут рассмотреть возможность перехода на фиксированный пакет“, – предлагает она.
Многое зависит от погоды
Кальви Ныу, руководитель энергетического портфеля Alexela, говоря о прогнозируемых ценах на газ, отмечает, что многое зависит от погоды – как в Европе в целом, так и в Эстонии в частности.
„Если предположить, что Европа не пострадает от холодной зимы, цены на газ также могут остаться в диапазоне 40–60 евро за МВтч, а электроэнергия в зимний период может стоить около 10–17 центов за кВтч. Если на Европу обрушится холодная зима, вполне вероятно, что цены на природный газ и электро-энергию вырастут, и мы можем снова увидеть цены на природный газ выше 80 евро за МВтч, а цены на электро-энергию – стабильно выше 20 центов за кВтч“, – объясняет Ныу.
Он добавляет, что одни только страны Балтии сейчас уязвимы к холодной погоде и/или перебоям в работе производственных мощностей/линий электропередачи.
„Бывают дни или недели, когда электроэнергия стоит 20–30 центов за кВтч, а также периоды, когда электроэнергия стоит менее 10 центов за кВтч. Колебания даже в течение одного дня также могут быть значительными“, – констатирует Кальви Ныу.
Представитель Alexela напоминает, что потребители электроэнергии и природного газа от их компании получают различные другие преимущества – например, пакет «Без забот“ включает скидку на топливо в размере семь центов за литр, это предложение действует до 31.12.2023.
„Кроме того, каждый потребитель пакета электроэнергии и природного газа получает пять цифровых марок от Alexela каждый месяц, то есть деньги Alexela, которые можно обменять на бесплатный горячий напиток или хот-дог в наших кафе-магазинах“, – добавляет Ныу.