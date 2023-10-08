Прогнозы экспертов: что будет с ценами на газ в нынешнем холодном сезоне?

Еще в июле цены на газ снижались, и эстонские продавцы говорили о том, что эта тенденция будет продолжаться.

Однако ситуация меняется стремительно, график идет то вниз, то вверх, и уже сегодня эксперты отмечают, что скоро газ станет дороже.

Хранилища заполнены

„Ситуация с надежностью поставок природного газа хорошая. Европейские газовые хранилища полны, западные маршруты поставок работают, газа будет достаточно и сейчас, и в будущий отопительный период. Eesti Gaas уже обеспечил Эстонию необходимыми объемами посредством подписанных договоров, – комментирует менеджер по коммуникации и маркетингу компании Керсти Тумм. – Природный газ поступает к нам судами, в основном из Норвегии и США, появились новые поставщики и маршруты доставки, и в ближайшем будущем их станет больше. В этом году мы привезем не менее 16 судов газа, для сравнения в прошлом году было пять“.

Что касается цены на газ, Керсти Тумм отмечает, что, по сравнению с пиком осени прошлого года, сегодняшняя цена – ниже на 84%.

„В целом мы снизили цену для домашних потребителей в шесть раз, – подчеркивает представитель Eesti Gaas. – В сентябре мы еще можем оставить цену на прежнем уровне, но когда наступает отопительный сезон, спрос на газ увеличивается, и с октября мы вынуждены будем корректировать цену в сторону увеличения. Мы разослали потребителям уведомления об этом две недели назад“.

Какой именно будет предстоящая зима, по словам Керсти Тумм, покажет время, но по всем предположениям она будет значительно мягче предыдущей.

„Заполнение европейских газовых хранилищ находится на рекордном уровне, работают новые терминалы СПГ и новые маршруты поставок. Те, кто все же хочет застраховаться от возможных колебаний рыночной цены, могут рассмотреть возможность перехода на фиксированный пакет“, – предлагает она.

Многое зависит от погоды

Кальви Ныу, руководитель энергетического портфеля Alexela, говоря о прогнозируемых ценах на газ, отмечает, что многое зависит от погоды – как в Европе в целом, так и в Эстонии в частности.