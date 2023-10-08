Ремонт и стройка
08.10.2023, 13:19

Прогнозы экспертов: что будет с ценами на газ в нынешнем холодном сезоне?

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Что с ценами: с октября за газ придется платить больше.
Что с ценами: с октября за газ придется платить больше.
ФОТО: Иллюстративное фото. freepik.com

Холода приближаются, отопительный сезон на носу, и возникает вопрос – что будет с ценами на газ? В прошлом году их рост повлек за собой подорожание буквально всего. Несмотря на то, что в этом году было достаточно времени, чтобы подготовиться, будущее все равно выглядит туманным. «МК-Эстония“ узнала у специалистов, чего ждать от цен на газ этой осенью и зимой.

Еще в июле цены на газ снижались, и эстонские продавцы говорили о том, что эта тенденция будет продолжаться.

Однако ситуация меняется стремительно, график идет то вниз, то вверх, и уже сегодня эксперты отмечают, что скоро газ станет дороже.

Хранилища заполнены

„Ситуация с надежностью поставок природного газа хорошая. Европейские газовые хранилища полны, западные маршруты поставок работают, газа будет достаточно и сейчас, и в будущий отопительный период. Eesti Gaas уже обеспечил Эстонию необходимыми объемами посредством подписанных договоров, – комментирует менеджер по коммуникации и маркетингу компании Керсти Тумм. – Природный газ поступает к нам судами, в основном из Норвегии и США, появились новые поставщики и маршруты доставки, и в ближайшем будущем их станет больше. В этом году мы привезем не менее 16 судов газа, для сравнения в прошлом году было пять“.

Что касается цены на газ, Керсти Тумм отмечает, что, по сравнению с пиком осени прошлого года, сегодняшняя цена – ниже на 84%.

„В целом мы снизили цену для домашних потребителей в шесть раз, – подчеркивает представитель Eesti Gaas. – В сентябре мы еще можем оставить цену на прежнем уровне, но когда наступает отопительный сезон, спрос на газ увеличивается, и с октября мы вынуждены будем корректировать цену в сторону увеличения. Мы разослали потребителям уведомления об этом две недели назад“.

Какой именно будет предстоящая зима, по словам Керсти Тумм, покажет время, но по всем предположениям она будет значительно мягче предыдущей.

„Заполнение европейских газовых хранилищ находится на рекордном уровне, работают новые терминалы СПГ и новые маршруты поставок. Те, кто все же хочет застраховаться от возможных колебаний рыночной цены, могут рассмотреть возможность перехода на фиксированный пакет“, – предлагает она.

Многое зависит от погоды

Кальви Ныу, руководитель энергетического портфеля Alexela, говоря о прогнозируемых ценах на газ, отмечает, что многое зависит от погоды – как в Европе в целом, так и в Эстонии в частности.

„Если предположить, что Европа не пострадает от холодной зимы, цены на газ также могут остаться в диапазоне 40–60 евро за МВтч, а электроэнергия в зимний период может стоить около 10–17 центов за кВтч. Если на Европу обрушится холодная зима, вполне вероятно, что цены на природный газ и электро-энергию вырастут, и мы можем снова увидеть цены на природный газ выше 80 евро за МВтч, а цены на электро-энергию – стабильно выше 20 центов за кВтч“, – объясняет Ныу.

Он добавляет, что одни только страны Балтии сейчас уязвимы к холодной погоде и/или перебоям в работе производственных мощностей/линий электропередачи.

„Бывают дни или недели, когда электроэнергия стоит 20–30 центов за кВтч, а также периоды, когда электроэнергия стоит менее 10 центов за кВтч. Колебания даже в течение одного дня также могут быть значительными“, – констатирует Кальви Ныу.

Представитель Alexela напоминает, что потребители электроэнергии и природного газа от их компании получают различные другие преимущества – например, пакет «Без забот“ включает скидку на топливо в размере семь центов за литр, это предложение действует до 31.12.2023.

„Кроме того, каждый потребитель пакета электроэнергии и природного газа получает пять цифровых марок от Alexela каждый месяц, то есть деньги Alexela, которые можно обменять на бесплатный горячий напиток или хот-дог в наших кафе-магазинах“, – добавляет Ныу.

Комментарий

Райво Варе, экономический эксперт

Конкуренция за газ

Сейчас газовые хранилища в Европе практически заполнены, и даже с опережением графика.

Но дело в том, что, если зима будет холодной, общий объем хранящегося в них газа пропорционально слишком мал. То есть для холодной зимы этого объема недостаточно.

Если погода будет такой же, как в том году, то все нормально, а если будет холоднее, то мы столкнемся с трудностями. Это первый важный момент. Поэтому нельзя убаюкивать себя рассказами о том, как у нас все хорошо благодаря тому, что газовые хранилища переполнены.

Второй важный момент: если в четвертом квартале начнется восстановление экономики в Европе, то это означает, что и потребление газа для промышленных целей будет расти.

Не для того, чтобы топить или готовить что-то в частном секторе, а именно в промышленном секторе. В Европе цены на газ определяют также цены на электроэнергию. Поэтому рост цен на газ повлечет за собой рост цен на электроэнергию. И цены на газ будут расти, потому что это самоусиливающийся процесс.

В-третьих, пока еще не ясно, что будет происходить в мире в целом.

Если трубный российский газ отрубили, то замена, которая сейчас произошла за счет природного газа, произошла в том числе и за счет российского газа. Доля экспортного природного газа из РФ выросла в два раза, между прочим. Природного газа все равно может не хватить, или цены будут расти, потому что другим странам газ тоже нужен. Рынок сжиженного газа – не региональный, а международный.

В прошлый раз мы тоже видели, как цены поползли вверх, потому что Европе пришлось конкурировать за поставки сжиженного газа с Азией.

И пока новых мощностей достаточно не добавилось, а их не добавится до конца 2025 года, это будет означать, что могут возникать временные лакуны дефицита.

Получится так, что нам, европейцам, придется закупать сжиженный газ на международных рынках, конкурируя с Азией, у которой в это время тоже будет повышенный спрос. Газа от этого не прибавится, в результате чего цены поползут вверх. И они уже поползли вверх.

Если посмотреть на сегодняшний день, то газ продают где-то за 400$ за мегаватт-час, а когда-то разговор шел о том, чтобы в Европу продавали за 180, а в другие страны за 240–280$. А сейчас уже 400! То есть уже сейчас предусматривается рост цен.

И это – не сегодняшние сделки, это сделки на будущее.

То есть фактически часть трейдеров подразумевает, что будет холодная зима, конкуренция за газ с азиатами, в результате цена поползет вверх, и они уже начинают наперед на всякий случай забивать какие-то количества газа для себя. Но при этом уже сейчас приходится платить больше.

Поэтому общий подход такой – нет никаких гарантий, что не вернется частично повышенный уровень цен на газ. Правда, я не думаю, что он будет такой высокий, как в прошлый раз, потому что в этот раз к этому будут лучше готовы, и какие-то запасы помогут сгладить пики.

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