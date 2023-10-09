Предприниматель: реновация многоквартирных домов оживит экономику без ущерба для бюджета

Сегодня лучшее время, чтобы ускорить реновацию многоквартирных домов, поскольку это отвечает всем требованиям нынешней ситуации – оживляет нашу падающую экономику, генерирует налоговые поступления для государства и, плюс к тому, сокращает счета за коммунальные услуги для населения, пишет на страницах Äripäev руководитель AS Glassensе, член правления Союза производителей строительных материалов Карла Аган.