Предприниматель: реновация многоквартирных домов оживит экономику без ущерба для бюджета(7)
Эстонскому государству разумно взять дополнительный кредит в размере около 500 млн евро на период 2024-2026 годов и вложить его в ускорение реновации многоквартирных домов, считает член правления Союза производителей строительных материалов Карла Аган, пишет dv.ee.
Сегодня лучшее время, чтобы ускорить реновацию многоквартирных домов, поскольку это отвечает всем требованиям нынешней ситуации – оживляет нашу падающую экономику, генерирует налоговые поступления для государства и, плюс к тому, сокращает счета за коммунальные услуги для населения, пишет на страницах Äripäev руководитель AS Glassensе, член правления Союза производителей строительных материалов Карла Аган.
Кроме того, подчеркивает Аган, ускорение реновации многоквартирных домов никак не ухудшит долгосрочное финансовое положение страны.
„Политики, конечно же, любят рассуждать о контрциклических инвестициях. На обычном языке это означает, что в трудные времена страна должна вкладывать больше средств в оживление экономики“, — пишет Аган.