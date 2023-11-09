Как легко и быстро снять старые обои со стены

Прежде всего, начните с подготовки комнаты. Поскольку удаление обоев является не самой чистой работой, сначала вынесите из помещения мебель или разместите ее в центре комнаты и накройте чем-то, чтобы защитить от пыли. Рекомендуется закрыть пленкой еще и пол, чтобы он не намок, и подготовить полотенца для вытирания воды. Важно также закрыть все розетки и выключатели малярной клейкой лентой и, в целях безопасности, отключить электричество в помещении, сообщает Architectural Digest.

Следующий шаг — проверка материала стен. Если стены бетонные или каменные и только оштукатурены, то вам повезло, так как оштукатуренные стены могут разрушаться при высокой влажности. Стены из гипсокартона будет легко определить: если постучать по ним, то раздастся глухой звук — за ними пустота.

Затем проверьте тип обоев. Для этого вы можете использовать нож и слегка отогнуть обои. Если обои отклеиваются легко и за ними видна стена, то работа будет простой. Если обои толще и часть обоев остается на стене за отклеившимся слоем, то придется попотеть.

Если обои отслаиваются относительно легко, достаточно ведра теплой воды, губки и небольшого шпателя. Для смачивания обоев можно также использовать небольшой садовый опрыскиватель. Если же обои отклеиваются плохо, придется применить более серьезный подход и приобрести специальное химическое вещество, предназначенное для удаления обоев. При этом не забудьте надеть резиновые перчатки.