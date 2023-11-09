Как легко и быстро снять старые обои со стены
Самый простой способ вдохнуть в помещение новую жизнь — это изменить внешний вид стен. Если стены только покрашены, то сделать это просто — достаточно перекрасить их. Сложнее, когда стены оклеены обоями. Хотя удаление обоев кажется несложной задачей, часто это оказывается серьезным испытанием.
Прежде всего, начните с подготовки комнаты. Поскольку удаление обоев является не самой чистой работой, сначала вынесите из помещения мебель или разместите ее в центре комнаты и накройте чем-то, чтобы защитить от пыли. Рекомендуется закрыть пленкой еще и пол, чтобы он не намок, и подготовить полотенца для вытирания воды. Важно также закрыть все розетки и выключатели малярной клейкой лентой и, в целях безопасности, отключить электричество в помещении, сообщает Architectural Digest.
Следующий шаг — проверка материала стен. Если стены бетонные или каменные и только оштукатурены, то вам повезло, так как оштукатуренные стены могут разрушаться при высокой влажности. Стены из гипсокартона будет легко определить: если постучать по ним, то раздастся глухой звук — за ними пустота.
Затем проверьте тип обоев. Для этого вы можете использовать нож и слегка отогнуть обои. Если обои отклеиваются легко и за ними видна стена, то работа будет простой. Если обои толще и часть обоев остается на стене за отклеившимся слоем, то придется попотеть.
Если обои отслаиваются относительно легко, достаточно ведра теплой воды, губки и небольшого шпателя. Для смачивания обоев можно также использовать небольшой садовый опрыскиватель. Если же обои отклеиваются плохо, придется применить более серьезный подход и приобрести специальное химическое вещество, предназначенное для удаления обоев. При этом не забудьте надеть резиновые перчатки.
Начинайте снимать обои с верхнего угла, где они обычно более рыхлые, а затем с силой отрывайте их от стены. Иногда можно оторвать все обои за один раз, но чем они старее, тем труднее их удалить. После снятия верхнего слоя смочите оставшиеся обои губкой в теплой воде, чтобы размягчить клей, находящийся под ними. Дайте воде впитаться в течение нескольких минут и, пока обои еще влажные, соскребите оставшийся слой шпателем. Смачивайте обои небольшими участками, чтобы при снятии они не были полностью сухими. При снятии обоев действуйте осторожно, так как слишком резкие движения могут повредить стену.
При использовании средства для снятия обоев следует сначала ознакомиться с инструкцией по применению, так как некоторые средства перед использованием необходимо разбавлять водой. В остальном принцип действия аналогичен: смочите обои средством, дайте ему впитаться и затем удалите его шпателем.
После удаления обоев стену следует промыть водой до тех пор, пока она не станет полностью гладкой, и на ней не останется остатков клея, которые могли бы затруднить поклейку новых обоев или покраску стены.