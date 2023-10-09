Стал известен будущий облик Петровской площади в Нарве

Территория архитектурного конкурса включала в себя Петровскую площадь, близлежащие бастион «Триумф“ и ров, Пушкинский сквер, историческую улицу Балти и сквер Салме. Цель мэрии – получить в результате конкурса идею усовершенствования организации дорожного движения на Петровской площади, чтобы нынешняя асфальтированная площадь, ориентированная на автомобили, стала удобным для пешеходов и привлекательным городским пространством, где можно было бы проводить общественные мероприятия. Решение должно учитывать и требования, продиктованные близлежащим пунктом пересечения границы.

На архитектурный конкурс прошли отбор тринадцать концептуальных проектов, из которых лучшим было признано решение «Piiritaja“, предложенное архитектурным бюро Arhitekt Must.

„Петровская площадь уже давно не является для местных жителей центральной площадью города, важные мероприятия здесь проводятся лишь несколько раз в году, а в остальное время площадь используется в качестве автостоянки. Это также одно из самых неблагоприятных для пешеходов мест в Нарве из-за шума транспорта и загрязнения воздуха. Мы хотим создать здесь красивую и современную городскую среду, избавиться от парковок посередине площади и воссоединить с площадью треугольную часть Пушкинского сквера“, - сказала член жюри и директор Нарвского департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно.

По мнению жюри, эскиз «Piiritaja“ оказался одним из самых симпатичных произведений конкурса, цельным и хорошо зонированным, имеющим сильную и ясную мысль. «Работа объединяет исторические пласты в новое, функциональное целое. Основные пространственные решения приняты правильно, структура четкая. Обозначение исторических зданий с помощью пространственных ферм создает собственный мир“, — прокомментировал сильные стороны работы архитектор Калле Веллевоог, член жюри и руководитель программы «Хорошее общественное пространство“.