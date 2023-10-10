В Йыхви цены на квартиры поднялись до самого высокого уровня за последние 15 лет

Судя по совершенным в августе квартирным сделкам, средняя цена квадратного метра квартирной площади в Йыхви составила 595 евро. В последний раз такой уровень цен наблюдался в 2007 году в период бума недвижимости.

По словам руководителя Идаского региона Pindi Kinnisvara Оливера Раттасеппа, рост цен на квартиры в Йыхви ускорили действия инвесторов в сфере недвижимости, скупавших здесь квартиры для сдачи в аренду: “Так как в Йыхви пока еще можно приобрести квартиры значительно дешевле, нежели в других крупнейших городах Эстонии, то они видят возможности заработать на здешнем рынке аренды“.