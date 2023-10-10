Волость грозит судом пользователям платформы по аренде жилья Airbnb

Жители, предоставляющие своё жилье для краткосрочной аренды, недавно получили письмо с угрозами от волостной управы Ляэне-Харью о том, что им не разрешается вести бизнес на жилых участках волости. Услуга будет разрешена в случае изменения в реестре графы, в котором на данный момент площадь числится как жилая. Здание должно быть занесено в виде гостевого дома, передает “Актуальная камера“.