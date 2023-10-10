Волость грозит судом пользователям платформы по аренде жилья Airbnb
Волостная управа Ляэне-Харью грозит судебным разбирательством жителям, которые предлагают услугу краткосрочной аренды жилья на платформе Airbnb. По словам властей, арендаторы порой нарушают покой местных жителей. В Министерстве экономики однако считают, что пользователи платформы ничего незаконного не сделали, пишет rus.err.ee.
Жители, предоставляющие своё жилье для краткосрочной аренды, недавно получили письмо с угрозами от волостной управы Ляэне-Харью о том, что им не разрешается вести бизнес на жилых участках волости. Услуга будет разрешена в случае изменения в реестре графы, в котором на данный момент площадь числится как жилая. Здание должно быть занесено в виде гостевого дома, передает “Актуальная камера“.
По мнению управы, ответственность за соответствие здания и земли детальному плану лежит на владельце. Однако волость имеет право выдать судебное предписание в случае нарушения.
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