Недвижимость
11.10.2023, 07:07

Недвижимость в теплой стране: как получить кредит в Эстонии?

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: Marc Venema | Shutterstock

Представители банков объяснили, как получить кредит в Эстонии, если вы хотите вложить эти деньги в недвижимость за границей, пишет dv.ee.

Пока на эстонском рынке недвижимости наблюдается некоторый застой, инвесторы обратили свои взоры на зарубежные активы. Наступившая осень так и намекает на покупку квартиры в солнечной стране. Такое решение может выполнить сразу несколько целей инвестора: стоимость недвижимости постоянно растет, есть возможность получать доход от аренды, а еще есть собственное место для приятного отдыха.

Существует как минимум три способа финансирования покупки недвижимости за рубежом: взять кредит в местном банке, обратиться в банк той страны, где находится недвижимость или попросить денег у знакомых и родственников.

Читайте подробнее на dv.ee.

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