Недвижимость в теплой стране: как получить кредит в Эстонии?

Пока на эстонском рынке недвижимости наблюдается некоторый застой, инвесторы обратили свои взоры на зарубежные активы. Наступившая осень так и намекает на покупку квартиры в солнечной стране. Такое решение может выполнить сразу несколько целей инвестора: стоимость недвижимости постоянно растет, есть возможность получать доход от аренды, а еще есть собственное место для приятного отдыха.