ФОТО | В Виймси построят дома на самом берегу моря(1)
26 сентября началось строительство Riviera Viimsi - четырех многоквартирных домов на самом берегу моря. Согласно планам застройщика, известной фирмы Endover, первые семьи смогут заселиться в новые квартиры в конце будущего года.
“Мы приведем в порядок значительную часть территории заброшенного деревообрабатывающего производства, и этот живописный район станет доступным для всех. Помимо строительства новых домов, мы также приведем для местных жителей в порядок улицу Калури теэ, создадим парк Кивила с велосипедными дорожками и игровыми площадками, а прямо на пляж будет вести пешеходно-велосипедная дорожка“, - описал предстоящие работы Роберт Лауд, член правленияEndover.
К работам по развитию района приступила и волостная управа Виймси, весной началось планирование работ по приведению этих территорий в порядок, строительству спортивных и игровых площадок и созданию пляжного променада от Муули теэ до Кеск теэ.
В непосредственной близости от пляжа Хаабнеэме появятся современные дома Riviera - всего будет построено 4 дома c 65 квартирами. Дома будут окружены природой: с одной стороны море, с другой - зелёный лес. Пляжный променад, проходящий прямо возле дома, предоставляет множество возможностей для интересного времяпрепровождения - например, всего в 180 метрах от будущего квартала находится известный ресторан OKO.
“Преимуществом проекта Riviera является геотермальное отопление, которое позволит значительно снизить расходы новых жильцов на коммунальные услуги. В районе, где изначально планировалось отапливать дома газом, переход на геотермальное отопление является важным шагом на пути к сокращению потребления ископаемого топлива и уменьшению углеродного следа на протяжении всего срока эксплуатации зданий. Это решение принесет пользу как окружающей среде, так и новым жителям, для которых постоянные расходы будут оставаться на более низком уровне“, - рассказал главный проектировщик Riviera Юхан Кангиласки из бюро What If.
Помимо этого, в домах будет теплый водяной пол и экономичная вентиляция с рекуперацией тепла. Подо всеми четырьмя зданиями разместится подземная парковка, где на каждом парковочном месте можно будет установить устройство для зарядки электромобиля. Дома будут оснащены лифтами, а парковаться можно будет как на подземной парковке, так и на улице. К началу строительства уже продана четверть квартир.
По словам руководителя корпоративного банкинга Coop Pank Арко Куртманна, последние изменения на рынке недвижимости подтверждают основополагающую истину застройщиков - месторасположение имеет ключевое значение: “Застройка Viimsi Riviera компании Endover, несомненно, имеет уникальное месторасположение, и будущих жителей ждут красивые дома с устойчивыми решениями, которые спроектированы специально для этого района. Для Coop Pank это замечательная возможность внести свой вклад в улучшение жилой среды в ближайших пригородах Таллинна“, - сказал Куртманн.
В домах, которые будут построены всего в 50 метрах от моря и песчаного пляжа, будут находиться просторные 2-5-комнатные квартиры с балконами и террасами площадью 58-139 кв. м, в том числе двухуровневые квартиры с видом на море, террасой на крыше и сауной, а также возможностью добавить камин и джакузи.
Рядом с домами будет располагаться большая публичная детская игровая площадка, парковая зона, вдохновленная прибрежной природой, и парковочные места. В пешей доступности находятся торговый центр Viimsi Keskus, школы и детские сады, также рядом есть лес и тропы здоровья, спортивные клубы, спа и центры здоровья. По Рейди теэ жители смогут быстро добраться как до центра Виймси, так и до центра Таллинна. Район удобен для пешеходов и велосипедистов, и возле каждого дома будут построены помещения для хранения велосипедов.
Застройщиком Riviera Viimsi является компания Endover, строительство осуществляет Metropoli Ehitus, главный проектировщик - What If, внутренней архитектурой занимаются Аэт Пьель, Маарья-Линда Таур и Кярт Лоопалу (Superellips), финансирует строительство Coop Pank.