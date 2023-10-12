ФОТО | В Виймси построят дома на самом берегу моря

“Мы приведем в порядок значительную часть территории заброшенного деревообрабатывающего производства, и этот живописный район станет доступным для всех. Помимо строительства новых домов, мы также приведем для местных жителей в порядок улицу Калури теэ, создадим парк Кивила с велосипедными дорожками и игровыми площадками, а прямо на пляж будет вести пешеходно-велосипедная дорожка“, - описал предстоящие работы Роберт Лауд, член правленияEndover.

К работам по развитию района приступила и волостная управа Виймси, весной началось планирование работ по приведению этих территорий в порядок, строительству спортивных и игровых площадок и созданию пляжного променада от Муули теэ до Кеск теэ.

В непосредственной близости от пляжа Хаабнеэме появятся современные дома Riviera - всего будет построено 4 дома c 65 квартирами. Дома будут окружены природой: с одной стороны море, с другой - зелёный лес. Пляжный променад, проходящий прямо возле дома, предоставляет множество возможностей для интересного времяпрепровождения - например, всего в 180 метрах от будущего квартала находится известный ресторан OKO.

“Преимуществом проекта Riviera является геотермальное отопление, которое позволит значительно снизить расходы новых жильцов на коммунальные услуги. В районе, где изначально планировалось отапливать дома газом, переход на геотермальное отопление является важным шагом на пути к сокращению потребления ископаемого топлива и уменьшению углеродного следа на протяжении всего срока эксплуатации зданий. Это решение принесет пользу как окружающей среде, так и новым жителям, для которых постоянные расходы будут оставаться на более низком уровне“, - рассказал главный проектировщик Riviera Юхан Кангиласки из бюро What If.