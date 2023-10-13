Недвижимость
13.10.2023, 09:40

Невероятно: этот дом продается всего за 35 000 евро!

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ФОТО: KV.EE

Иногда на рынке недвижимости можно найти настоящие жемчужины: например, этот добротный бревенчатый дом со всей мебелью выставлен на продажу всего за 35 000 евро, пишет портал Geenius.

Двухэтажный дом из фрезерованного бруса построен в 2001 году. Сейчас он находится в Пярнумаа и ищет себе нового владельца, который разберет его и соберет в новом месте.

При желании покупатель может забрать всю мебель, она включена в цену. В доме есть кухня с бытовой техникой, камин, джакузи в ванной комнате и все необходимое сантехническое оборудование, включая стиральную машину и сушилку.

Разборка дома и сборка его на новом месте в цену не входит. Эти расходы несет покупатель.

Подробности смотрите на портале недвижимости KV.EE.

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