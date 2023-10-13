Невероятно: этот дом продается всего за 35 000 евро!

Двухэтажный дом из фрезерованного бруса построен в 2001 году. Сейчас он находится в Пярнумаа и ищет себе нового владельца, который разберет его и соберет в новом месте.

При желании покупатель может забрать всю мебель, она включена в цену. В доме есть кухня с бытовой техникой, камин, джакузи в ванной комнате и все необходимое сантехническое оборудование, включая стиральную машину и сушилку.

Разборка дома и сборка его на новом месте в цену не входит. Эти расходы несет покупатель.

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