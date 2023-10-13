Ремонт и стройка
13.10.2023, 07:07

„На рынках царит неопределенность“. Производитель модульных домов сокращает почти четверть штата

 
Модульный дом Module Tech OÜ
Модульный дом Module Tech OÜ
ФОТО: Module Tech OÜ

Производитель модульных домов Module Tech OÜ сокращает 49 человек, пишет dv.ee со ссылкой на Ärileht.

Член правления Module Tech OÜ Уле Андреас Виксхоланд пояснил, что правление компании рассматривало все возможные варианты продолжения производства в текущих рыночных и финансовых условиях.

По его словам, стагнация в Европе и странах Северной Европы характеризуется высокой инфляцией и неопределенностью: „В результате спрос на новые модули снизился. Мы не можем быть уверены, что сможем сохранить нынешние объемы производства в ближайшем будущем“.

Виксхоланд пояснил, что руководство компании смотрит на ситуацию реалистично, и в течение следующих 3-12 месяцев ожидается более низкий спрос. В связи с этим было принято решение скорректировать производственные мощности. По данным Виксхоланда, будет сокращено 49 человек, в основном из производственного подразделения.

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