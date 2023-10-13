„На рынках царит неопределенность“. Производитель модульных домов сокращает почти четверть штата

Член правления Module Tech OÜ Уле Андреас Виксхоланд пояснил, что правление компании рассматривало все возможные варианты продолжения производства в текущих рыночных и финансовых условиях.

По его словам, стагнация в Европе и странах Северной Европы характеризуется высокой инфляцией и неопределенностью: „В результате спрос на новые модули снизился. Мы не можем быть уверены, что сможем сохранить нынешние объемы производства в ближайшем будущем“.

Виксхоланд пояснил, что руководство компании смотрит на ситуацию реалистично, и в течение следующих 3-12 месяцев ожидается более низкий спрос. В связи с этим было принято решение скорректировать производственные мощности. По данным Виксхоланда, будет сокращено 49 человек, в основном из производственного подразделения.