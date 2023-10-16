Покупка недвижимости в кредит для сдачи в аренду становится всё менее выгодной

По мнению банковских экспертов, срочные вклады сейчас могут быть хорошей альтернативой инвестициям в недвижимость, поскольку доход от сдачи квартир в аренду сейчас фактически равен ставке по срочным вкладам, которая сейчас составляет около 4,5%, передает „Актуальная камера“.

„Если у инвесторов стоит выбор, вложить ли 100 000 евро, например, в квартиру в Мустамяэ или в срочный вклад, то для некоторых может стать сюрпризом, что в итоге доход и там и там составит примерно одинаковую сумму. Также рынок облигаций, ориентированный на мелких инвесторов, предлагает несколько вариантов, как в Эстонии так и странах Балтии с доходностью примерно 5 – 8% в год. Среди них есть и варианты с более высоким риском“, - говорит фондовый управляющий SEB банка Эндрико Вырклаэв.