Покупка недвижимости в кредит для сдачи в аренду становится всё менее выгодной(1)
Покупка недвижимости в кредит с целью сдачи в аренду становится всё менее выгодной в сравнении с другими инвестициями. Процентные ставки по срочным вкладам выросли почти до уровня доходности от аренды квартир, которая снизилась, как из-за высокой ставки Euribor, так и из-за быстрого роста инфляции, пишет rus.err.ee.
По мнению банковских экспертов, срочные вклады сейчас могут быть хорошей альтернативой инвестициям в недвижимость, поскольку доход от сдачи квартир в аренду сейчас фактически равен ставке по срочным вкладам, которая сейчас составляет около 4,5%, передает „Актуальная камера“.
„Если у инвесторов стоит выбор, вложить ли 100 000 евро, например, в квартиру в Мустамяэ или в срочный вклад, то для некоторых может стать сюрпризом, что в итоге доход и там и там составит примерно одинаковую сумму. Также рынок облигаций, ориентированный на мелких инвесторов, предлагает несколько вариантов, как в Эстонии так и странах Балтии с доходностью примерно 5 – 8% в год. Среди них есть и варианты с более высоким риском“, - говорит фондовый управляющий SEB банка Эндрико Вырклаэв.
По словам инвестора Мадиса Пайо, из-за высоких платежей по кредитам некоторые мелкие инвесторы уже начали пересматривать свои портфели и искать другие возможности инвестирования.
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