Недвижимость
17.10.2023, 07:07

Производитель домов сокращает штат из-за спада на рынке недвижимости в Норвегии

 
Elumajade arendus Norras, Arca Nova Element OÜ
Elumajade arendus Norras, Arca Nova Element OÜ
ФОТО: Arca Nova Entreprenør

Руководство расположенного в Рапламаа завода по производству деревянных домов Arca Nova Element проинформировало Кассу по безработице о принятом решении сократить 15 сотрудников, пишет dv.ee.

Предприятие вынуждено существенно урезать свои расходы, поскольку активность на рынках недвижимости в Норвегии и Швеции, куда экспортировалась большая часть продукции Arca Nova Element, очень низкая, сообщает Äripäev.

Исполнительный директор компании Янно Рийдак отказался от комментариев — по его словам, сотрудники пока еще не получили официального уведомления об увольнении.

Предприятие Arca Nova Element принадлежит норвежскому девелоперу Arca Nova Gruppen. Завод в Рапламаа производит конструкции и детали деревянных домов.

Читайте подробнее на dv.ee.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии