Производитель домов сокращает штат из-за спада на рынке недвижимости в Норвегии

Предприятие вынуждено существенно урезать свои расходы, поскольку активность на рынках недвижимости в Норвегии и Швеции, куда экспортировалась большая часть продукции Arca Nova Element, очень низкая, сообщает Äripäev.

Исполнительный директор компании Янно Рийдак отказался от комментариев — по его словам, сотрудники пока еще не получили официального уведомления об увольнении.

Предприятие Arca Nova Element принадлежит норвежскому девелоперу Arca Nova Gruppen. Завод в Рапламаа производит конструкции и детали деревянных домов.