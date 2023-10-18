Крупнейшая в стране игровая зона и новые магазины: обновлен Järve Keskus

В ходе завершившейся реконструкции изменился внешний вид Järve Keskus, были обновлены входы, а посещение центра сделали удобнее шесть новых эскалаторов. Был обновлен и расширен выбор магазинов, тротуары и парковочные места стали удобнее для участников движения, а также был обеспечен быстрый доступ к велосипедным стоянкам и посылочным автоматам.

В Järve Keskus находится самый большой в стране Selver, а также самая большая в регионе детская игровая зона Seiklusmaa. Кроме того, Järve Keskus отличается наибольшим в Эстонии количеством магазинов товаров для дома и мебельных магазинов. В ассортименте центра можно найти, например, более 7000 диванов и кресел.

„Приглашаем всех ознакомиться с возможностями обновленного центра! 21 октября состоится торжественное открытие, которое преподнесет посетителям много сюрпризов“, - сказала руководитель по развитию бизнеса Järve Keskus Хелин Арро.

За 20 лет своего существования Järve Keskus стал любимым торговым центром в регионе. Ежедневно Järve Keskus посещают более 10 000 человек. Järve Keskus посещают 16% всех жителей Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет и 27% жителей Таллинна и Харьюмаа.

„Потребительское доверие остается низким, беспокойство вызывают как личные финансовые проблемы, так и экономическая ситуация в стране. В то же время индексы демонстрируют, что нижняя точка экономической уверенности домохозяйств пришлась на сентябрь прошлого года, и с тех пор наблюдается некоторое улучшение“, - прокомментировала Арро.

Строительные работы в Järve Keskus осуществила компания Mapri Ehitus.

В 2021 году в центре уже были обновлены все общие зоны и зоны отдыха, расширился ассортимент магазинов и товаров. Järve Keskus выходит в крупный отечественный концерн Silikaat Grupp, которому в этом году исполняется 25 лет.