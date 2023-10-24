Начался отопительный сезон: как отапливать жилье по более низкой цене на электроэнергию?

„Почти 80% годового потребления энергии в наших домах приходятся на отопление и горячую воду. Большинство владельцев небольших домов в последнее время выбирают в качестве источника отопления электрический тепловой насос, который значительно экономичнее, чем электрические теплые полы или электрические радиаторы“, – рассказал Индрек Велтхут, исполнительный директор Tarkhoone.ee.

Он отметил, что, поскольку каждый дом в Эстонии может использовать почасовой биржевой пакет электроэнергии, можно сэкономить на затратах, распределяя потребление электроэнергии по времени. „В случае с системой отопления это означает автоматизацию потребления – в более дешёвые часы происходит предварительный нагрев, например бытовая вода направляется в бойлер, а в самые дорогие часы обогрев помещений ограничивается“, – сказал Велтхут.

Автоматизированное управление позволяет сэкономить 10–20%

По мнению эксперта по умным решениям для зданий, затраты на отопление можно сократить на 10–20% с помощью автоматизированного биржевого управления — на примере пользователей решений Tarkhoone.ee в первой половине октября средняя экономия при комбинировании биржевой цены и сетевых плат составила 19,5%. Помимо цен на электроэнергию, фактическая экономия во многом зависит от собственных привычек потребителя и характеристик здания.

„Тепловые насосы могут быть автоматизированы в зависимости от их типа. На тепловые насосы „воздух-вода“ и геотермальные тепловые насосы может быть установлен умный биржевой модуль, который учитывает цены на электроэнергию каждого последующего дня и подготавливает схему отопления в соответствии с возможностями теплового насоса и характеристиками здания. Для тепловых насосов типа „воздух-воздух“ доступны умные термостаты, которые обеспечивают автоматическое переключение на основе биржевой цены“, – пояснил Велтхут.