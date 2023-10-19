Тартуский район Аннелинн заинтересовал менеджеров по локациям из Голливуда

„Летом 2023 года в Эстонию приезжала группа людей, которые работают непосредственно на Голливуд. Например, они сотрудничали с такими фильмами, как „Миссия невыполнима“, „Звездный путь“, „Дюна“, – рассказала Кюлли Хансен, добавив, что приезд группы из Голливуда добавил уверенности в том, что Тарту может быть настоящим кино городом.

„Во-первых, сложно где-то отыскать такие огромные желтые дома. Это редкая находка. Во-вторых, эти дома стоят не отдельно друг от друга, а представляют собой единый комплекс, отдельное городское пространство. В-третьих, дома не очень новые, но и не какие-то ужасные, чтобы на них было неприятно смотреть. Эти дома особые и не похожи на все другие. Это и представляет интерес для людей из мира кино. Здесь можно создавать разные киномиры, рассказывать разные истории. Это привлекает как людей из Голливуда, так и эстонских кинематографистов“, – пояснила Кюлли Хансен.